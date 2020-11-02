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02 ноября 2020, 19:37

Четырех сложнейших пациентов прооперировали в РНПЦ "Кардиология"

Наталья Митьковская
Наталья Митьковская

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырех сложнейших пациентов с нарушением ритма и проводимости сердца прооперировали в РНПЦ "Кардиология" в Минске, сообщила журналистам директор центра, председатель Белорусского общества кардиологов и терапевтов Наталья Митьковская, передает корреспондент БЕЛТА.

Операции прошли под руководством российского врача-аритмолога, президента Евразийской ассоциации аритмологов профессора Андрея Ардашева.

"Проблема нарушения ритма и проводимости сердца считается одной из сложнейших в современной мировой медицине. То, что у нас в РНПЦ есть специалисты, способные решать подобные проблемы на очень высоком уровне, - гигантское достоинство центра. Но истина рождается при общении, поэтому очень важно, чтобы мы контактировали с зарубежными коллегами", - отметила Наталья Митьковская.

Она сообщила, что некоторое время назад Андрей Ардашев обратился к ней с предложением поучаствовать в организации II съезда Евразийской ассоциации аритмологов в Беларуси. Первый форум проходил в Гродно, второй запланирован на сентябрь 2021 года в Минске. На встрече, в ходе которой обсуждались детали предстоящего мероприятия, российский коллега предложил провести мастер-класс для белорусских специалистов. Семинар с международным участием в итоге состоялся 27-28 октября.

По словам заведующего лабораторией нарушения сердечного ритма РНПЦ "Кардиология" Дмитрия Гончарика, в ходе двухдневного мастер-класса российский коллега показал новые "трюки", которые позволят более эффективно бороться с тяжелыми формами аритмии. Прооперированы четыре пациента. Операции длились по 3-4 часа.

"Подобные операции мы проводим, но были подсказаны очень дельные технические нюансы, - сказал он. - Этот же принцип мы решили попробовать в лечении совершенно другой, еще более тяжелой, аритмии, когда у пациента уже имплантирован кардиостимулятор. На следующий день мы прооперировали пациентку с тяжелой жизнеопасной аритмией".

Дмитрий Гончарик уверен, что встречи медиков разных стран позволяют перенимать передовой опыт и затем внедрять его в практику своих центров. Семинар был особенно полезен для белорусских аритмологов (были приглашены 26 врачей из регионов, имеющих практический опыт). Результатом такого профессионального общения должно стать масштабирование высокотехнологичной кардиологической помощи на областной уровень.

Андрей Ардашев отметил высокий уровень оснащенности операционной РНПЦ и признался, что ему было приятно работать с белорусскими коллегами. "Мы надеемся на продолжение сотрудничества, думаю, это был первый, но далеко не последний мастер-класс", - добавила Наталья Митьковская.-0-

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По словам заведующего лабораторией нарушения сердечного ритма РНПЦ "Кардиология" Дмитрия Гончарика, в РНПЦ действует очень жесткий режим, приближенный к карантинным мероприятиям.

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