Чигринова белорусам: проявите мудрость и не поддавайтесь на провокации

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Республиканского комитета Белорусской общественной организации солдатских матерей Галина Чигринова призвала белорусов проявить мудрость и не поддаваться на провокации. Об этом говорится в обращении Республиканского комитета к белорусам, сообщает БЕЛТА.

В обращении за ее подписью отмечается, что белорусский народ неизменно ассоциируется с такими чертами, как мудрость и толерантность, трудолюбие и усердие, а Беларусь - со словами "мир" и "безопасность". "Безусловно, это огромное достижение - результат кропотливого труда и мудрого отношения к жизни не одного поколения наших граждан. Мы долго к этому шли, на протяжении многих веков отстраивая свой прекрасный дом, в том числе возрождая его из руин и пепла. И все это не столько для себя, сколько для будущих поколений", - говорится в тексте.

Однако, с сожалением отмечает Галина Чигринова, "сегодня нам пытаются навязать обратное, разрушить основные ценности белорусского народа, внести раскол в общество, зародить ненависть, разделить и противопоставить друг другу как по политическим, так по историческим и духовным взглядам".

По ее словам, белорусские матери с болью в сердце наблюдают за событиями, проходящими в Беларуси с августа прошлого года. "Мы одинаково переживаем как за военнослужащих силовых структур, выполняющих свои обязанности по обеспечению безопасности и правопорядка в нашей Беларуси, так и за неопытных мальчишек и девчонок, выходящих на акции протеста", - отметила она.

В тексте также говорится, что сегодня снова звучат призывы выходить на улицы, устраивать беспорядки и диверсии. Люди, в большинстве своем не познавшие горя и абсолютно не переживающие за судьбы наших детей, пытаются устроить массовый протест, спровоцировать в стране хаос, посеять раздор и разжечь пламя гражданского противостояния. "Мы просим оппонентов власти: пожалуйста, остановитесь, не вмешивайте наших детей в свои политические игры, не ломайте им жизнь, легко играя их судьбами", - говорится в обращении.

От имени всех солдатских матерей Галина Чигринова просит белорусов проявить мудрость и не поддаваться на провокации, "ведь любые проблемы всегда можно решить мирно, путем диалога, без крови и разрушений, созидая, а не разрушая".

"Мы обращаемся ко всем белорусам - мы единый народ, независимо от политических и ценностных взглядов. Наша общая цель - сохранить и приумножить достижения предыдущих поколений, сберечь мир и безопасность на нашей земле, сохранить и сделать жизнь наших детей лучше", - отмечается в обращении.

Представители Белорусской общественной организации солдатских матерей не понаслышке знают, что нет большей ценности, чем жизнь человека, тем более юного. "Мы знаем скорбь, которая наполняет материнское сердце, когда теряешь близкого. Зная это, мы призываем вас к общественному диалогу, к миру, к пониманию и уважению друг друга, к созиданию, - подчеркивает в обращении Галина Чигринова. - За 30 лет самостоятельности и независимости мы вместе, сообща достигли очень многого, и наш долг сохранить все, чего мы достигли, и приумножить. Давайте сохраним наш дом, не позволив опять превратить его в пепел. Все мы разные, но Беларусь у нас одна, и жить нам предстоит в этом общем доме вместе".-0-