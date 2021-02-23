Чигринова: белорусские матери гордятся своими сыновьями, достойно выполняющими воинский долг

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские матери гордятся своими сыновьями, достойно выполняющими воинский долг. Об этом говорится в поздравлении с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил от председателя Республиканского комитета Белорусской общественной организации солдатских матерей Галины Чигриновой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны.

"Вы по праву являетесь героями нашего времени. Именно благодаря вашему нелегкому труду сегодня в нашем общем доме Республике Беларусь надежно обеспечен мир и безопасность. Вы - наша опора, надежда и гордость! Желаем вам, дорогие защитники Отечества, вашим семьям добра, мира, света и тепла! Любите и защищайте нашу Родину!" - говорится в поздравлении.-0-