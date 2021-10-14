Чиновник ВОЗ рассказал о самом эффективном способе профилактики болезней, которым пользуется и Лукашенко

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сегодня после встречи с главой белорусского государства рассказал журналистам о самом дешевом и эффективном способе профилактики болезней, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я призываю всех практиковать 25-минутные тренировки каждый день. Я соглашаюсь здесь с Александром Григорьевичем: необходимо больше уделять внимания пропаганде спорта среди населения. Это самый дешевый и эффективный способ профилактики любого заболевания", - сказал он.

Ханс Клюге обратил внимание на то, что 9 из 10 людей в регионе умирают не от вирусных, а от хронических заболеваний. И в этом плане есть четыре основных фактора риска, о которых также велась речь на встрече с Президентом Беларуси. Первый - это курение, второй - злоупотребление алкогольными напитками, третий - недостаточная физическая активность, четвертый - неправильное питание.

Таким образом, подчеркнул представитель ВОЗ, на первый план выходит поддержание здорового образа жизни.-0-