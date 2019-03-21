Численность копытных в Беларуси с 2006 года выросла более чем вдвое - Минлесхоз

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проводится большая работа по развитию охотничьего хозяйства, заявил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко на открытии выставки "Охота и рыболовство. Весна-2019", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
"С 2006 года численность копытных животных, в частности, лося, оленя, выросла более чем в два раза, и, соответственно, в разы увеличилась добыча этих видов. Этому способствует проведение довольно большого комплекса биотехнических мероприятий и совместная работа по охране ресурсов охотничьих животных", - рассказал первый замминистра.
По его словам, сегодня ведение охотничьего хозяйства осуществляется на территории примерной площадью 17 млн га. Данным видом деятельности занимаются 249 субъектов хозяйствования, в их числе - организации БООР, лесоохотничьи хозяйства Минлесхоза. Охота в стране проводится на 53 вида животных и птиц, при этом численность охотничьих видов животных постоянно растет.
Валентин Шатравко также отметил, что в охотничьих угодьях республики большое количество охотничьих комплексов, только в системе Министерства лесного хозяйства их более 90.
Форум "Охота и рыболовство. Весна-2019" проходит с 21 по 24 марта в Футбольном манеже.-0-
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