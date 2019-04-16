Численность зубров в Беларуси с 2017 года выросла на 6%

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Численность зубров в Беларуси с 2017 года выросла на 107 особей (на 6%) и достигла 1886, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В стране создано 11 микропопуляций зубра (Беловежская, Борисовско-Березинская, Озеранская, Налибокская, Полесская, Осиповичская, Озерская, Лясковичская, Найдянская, Красноборская, Дятловская). Больше всего зубров в Беловежской (567), Осиповичской (456) и Озерской (315) микропопуляциях.

Зубр имеет статус "восстанавливаемый вид", включен в Красный список Международного союза охраны природы (Международную Красную книгу), красные книги России, Польши, Украины, Литвы. В Беларуси с 1946 года зубр находится под охраной. Работы по сохранению популяции европейского зубра ведутся во время реализации подпрограммы "Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия" госпрограммы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016-2020 годы. Цель этих мероприятий - повышение жизнеспособности и долгосрочного сохранения вида, а также регулирование численности.

В Концепции сохранения и устойчивого использования зубров в Беларуси была поставлена задача по обеспечению дальнейшего роста и стабилизации численности белорусской популяции на уровне, гарантирующем ее долгосрочное выживание - 1500 особей. "Эта задача успешно выполнена. Беларусь является первой в мире страной по численности вольноживущих зубров", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем существуют проблемы, связанные с влиянием зубров на природные экосистемы и агроландшафты, состоянием отдельных микропопуляций. В связи с этим Минприроды совместно с заинтересованными госорганами и организациями совершенствует подходы к сохранению и устойчивому использованию зубра. Эта работа включает корректировку нормативных правовых актов и стратегических, программных документов.-0-