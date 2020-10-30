30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число абонентов сотовой связи растет в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

Количество абонентов сотовой связи по итогам января-сентября составляет 11,66 млн, что на 37,7 тыс. больше, чем на начало текущего года.

Услугами сотовой подвижной электросвязи второго поколения (2G) можно воспользоваться на 98,7% территории республики, а третьего поколения (3G) - на 98,4%. Охват населения и территории республики услугами сотовой подвижной электросвязи четвертого поколения (LTE) увеличился до 89,4% и 30,6% соответственно.

По состоянию на 1 октября услуги электросвязи оказывают 193 оператора.

Количество абонентов стационарного широкополосного доступа в интернет за 9 месяцев этого года увеличилось на 30 тыс. и составило 2,245 млн. На 99 тыс. увеличилось и составило 2,33 млн количество абонентов IP-телевидения. Более 3,56 млн абонентов подключены к мультисервисной IMS-платформе, что на 181,4 тыс. больше, чем на начало года. Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 121 тыс. и составило 2,71 млн.

Ширина внешнего канала доступа в интернет увеличилась с начала года на 229 Гбит/с и составила 1780 Гбит/с.-0-