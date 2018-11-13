13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число агроэкотуристов в Беларуси растет, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова во время специализированной конференции "Агроэкотуризм: территория перспектив".

"В Беларуси уже более 2,3 тыс. агроэкоусадеб. Количество туристов в этой сфере растет, по итогам года ожидается цифра более 300 тыс. Наш агроэкотуризм ориентирован на экономику впечатлений, креативную экономику, основан на белорусских традициях и культуре. Важно, чтобы мы отличались от других европейских стран, нужно развивать содержательный компонент агроэкотуризма. Также одним из трендов является гастрономический туризм", - сказала Валерия Клицунова.

Беларусь в 2016 и 2018 годах была признана лучшей страной для агротуризма по версии журнала National Geographic Traveler (Россия). "Рейтинг составлен по результатам опроса российской аудитории. Это замечательный показатель. Хотелось бы, чтобы и для Европы мы прозвучали как страна агротуризма", - отметила председатель БОО "Отдых в деревне".

Она подчеркнула, что агротуристический бизнес в Беларуси становится более социально ответственным. "Завершается проект "Воложин без барьеров". Многое сделано для людей с инвалидностью: организована экотропа в Налибокской пуще, завершается строительство хостела, агроэкоусадьбы запустили особые программы. Этим летом мы организовали серию фестивалей "Креативный возраст", показывая, что у пожилых людей в сельской местности много талантов и знаний. Стремимся привлекать молодежь. На базе БОО "Отдых в деревне" организован филиал кафедры международного туризма факультета международных отношений БГУ, и студенты приходят к нам на практику", - рассказала Валерия Клицунова.

Белагропромбанк в 2018 году выдал кредиты 17 субъектам предпринимательской деятельности в сфере агроэкотуризма на сумму Br518 тыс. "В Беларуси сейчас хорошая динамика по числу агроэкоусадеб и туристов. Отрасль развивается, люди готовы заниматься этим видом деятельности. Нужно развивать бизнес-образование в этой сфере", - добавил начальник управления малого и среднего бизнеса банка Дмитрий Примак.

Специализированная конференция "Агроэкотуризм: территория перспектив" проходит сегодня в Минске. Во время мероприятия будут подведены итоги конкурса "Лучшая агроэкоусадьба года". Организаторами конференции выступают ОАО "Белагропромбанк" совместно с Министерством спорта и туризма, Белорусским общественным объединением "Отдых в деревне" и информационно-просветительным фондом "Новая Евразия".-0-