Число белорусов, погибших от отравления суррогатом в Карелии, возросло до трех

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24 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Карелии белорусов возросло до трех. Об этом написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, сообщает БЕЛТА."Свежая информация о состоянии пациентов из Пудожского района, госпитализированных с симптомами отравления суррогатами алкоголя. Всего отравились 8 человек. Один умер до приезда скорой помощи, второй - в Пудожской ЦРБ, третий - в Медвежьегорской ЦРБ. За жизнь еще пятерых борются врачи", - проинформировал министр.По его данным, двое пострадавших находятся в Республиканской больнице им.В.А.Баранова в крайне тяжелом состоянии, без сознания. "У одного из них была реанимация, - уточнил глава министерства. - Специалисты делают все возможное для спасения пациентов, но благоприятных прогнозов не дают. Состояние троих пациентов, поступивших вчера в Медвежьегорскую ЦРБ, стабильное"."Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество - метиловый спирт", - добавил Михаил Охлопков.-0-