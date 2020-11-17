Число белорусских миротворцев в Ливане планируют увеличить

17 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Количество белорусских миротворцев в миссии Временных сил ООН в Ливане планируют увеличить, сообщил журналистам старший офицер отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций ВС Беларуси Сергей Тарасевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Тарасевич рассказал, что с 2010 года национальный миротворческий контингент принимает участие в миссии Временных сил ООН в Ливане, где в настоящее время находятся пять белорусских военнослужащих. Их количество планируют увеличить. "В дальнейшем будет рассматриваться вопрос об участии подразделений миротворческой роты в миссии в Ливане", - добавил он. Министерство обороны также прорабатывает возможность задействования роты в международных операциях ООН по поддержанию мира и безопасности.

Сергей Тарасевич

Сегодня в Беларуси отмечают 10-летие миротворческой деятельности. Основу этих сил в армии составляет рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Миротворцы проходят подготовку и за рубежом. География стран широка, в их числе Германия, Чехия, Литва, Польша, Великобритания. В этих государствах военнослужащие занимаются на курсах по поддержанию мира и различных других курсах. Навыки по горной подготовке они получают в Грузии и России. Также военнослужащие проходят многочасовые курсы английского языка, изучают другие необходимые дисциплины.

Восемь миротворцев роты 103-й бригады в 2018 году приняли участие в международных состязаниях пеших патрулей Cambrian Patrol и заняли первое место. Тогда общая протяженность маршрута, который они преодолели за 42 часа, выполняя тактические задачи, составила более 60 км по сильно пересеченной местности.

Миротворцы в Витебске сегодня провели показательные занятия по медицинской подготовке. Отрабатывали навыки оказания первой помощи пострадавшим при попадании под обстрел, а также после эвакуации раненного из бронетехники и гражданского авто.-0-

Фото Александра Хитрова

Анастасия Смирнова