13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число больных сахарным диабетом в Беларуси за 10 лет возросло в два раза, сообщил сегодня журналистам главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения, доцент кафедры эндокринологии БелМАПО Виктор Валуевич.

"Если 10 лет назад в Беларуси насчитывалось 150 тыс. пациентов, больных сахарным диабетом, то на 1 января этого года около 320 тыс.", - отметил Виктор Валуевич. Причем такой рост происходит за счет диабета второго типа.

Отмечается небольшой рост больных сахарным диабетом первого типа. "В Беларуси таких пациентов чуть более 17 тыс. Особого внимания заслуживают больные диабетом дети, которых на 1 января было 2 139 человек", - добавил главный внештатный эндокринолог.-0-