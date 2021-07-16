Число электромобилей в Беларуси увеличилось до 4 тыс. - Каранкевич

16 июля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Число электромобилей в Беларуси увеличилось до 4 тыс. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич сегодня во время мероприятия к Дню электротранспорта в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

"По последним данным, количество электромобилей в Беларуси достигло 4 тыс. За первое полугодие 2021 года в нашу страну ввезено 2112 электромобилей - это чуть больше, чем за весь прошлый год (1810 авто). Растет объем потребления электроэнергии зарядными станциями для электромобилей - за пять месяцев текущего года он составил 3,8 млн кВт.ч, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Виктор Каранкевич.

По его словам, 2020 год наглядно показал, что ведущие страны мира начали движение к глобальной электрификации транспорта. В прошлом году в мире было продано более 3 млн электромобилей. Их общее число превысило 10 млн единиц. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2030 году мировой парк электромобилей может вырасти до 145 млн. О своем намерении отказаться от выпуска автомобилей с двигателем внутреннего сгорания уже объявили крупнейшие автоконцерны. Динамично обновляется и парк городского электрического транспорта, а это качественно новые возможности в сфере обслуживания потребителей и сокращения вредных выбросов в окружающую среду. По прогнозам международных исследовательских центров, доля электробусов к 2030 году вырастет до 30%.

"В повышении уровня электромобильности заинтересована и наша страна. Для этого создаются необходимые условия, приняты стимулирующие меры. Развитие электротранспорта, расширение сети зарядных станций обозначено главой государства как одни из важных задач в текущей пятилетке. Строительство Белорусской атомной станции - это новые возможности для укрепления потенциала отрасли", - подчеркнул глава Минэнерго.

Министр отметил, важно, что на электромобили начинают переходить не только наши граждане, но и промышленные предприятия. "Экономия от их использования весомая. Это на своем примере ощутило "Гомельэнерго", которое одним из первых среди энергоснабжающих организаций реализовало пилотный проект по обновлению автопарка электромобилями. Рассматриваются возможности закупки электротранспорта и другими организациями энергосистемы", - подчеркнул он.

Виктор Каранкевич выразил уверенность, что у электротранспорта хорошее будущее и уже в ближайшей перспективе спрос на него значительно вырастет, в том числе и в Беларуси.

День электротранспорта в "Великом камне" собрал широкий круг предприятий и компаний, деятельность которых связана с электротранспортом - представителей промышленного комплекса, ученых, компаний-импортеров электромобилей.

На выставке представлены как легковые авто, так и спецтехника на электротяге. К примеру, льдозаливочная машина МТЗ. В числе экспонатов - электробусы "Белкоммунмаш" и МАЗ, одни из последних моделей электромобилей Tesla, BMW, Chevrolet. Здесь можно увидеть и самый маленький электромобиль в Беларуси, а также новые модели электромотоциклов, электроскутеров и электровелосипедов. Программа мероприятия включает тест-драйвы, соревнования для любителей езды на моноколесах, а также заезд детских гоночных электрокаров, организованный госкорпорацией "Росатом".

В рамках Дня электротранспорта пройдет круглый стол "Перспективы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Беларуси". Его участники обсудят наиболее актуальные вопросы реализации комплексной программы развития электротранспорта на 2021-2025 годы, а также прогнозы развития рынка электромобилей с учетом действующих стимулирующих мер и планов по развитию зарядной инфраструктуры.

Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".-0-