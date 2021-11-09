Число инвалидов по зрению в Беларуси растет

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет инвалидизация, связанная с нарушениями системы органов зрения. Об этом сообщил сегодня председатель Центрального правления ОО "БелТИЗ" Олег Шепель на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню слепых (13 ноября), в пресс-центре БЕЛТА.

"В век компьютерной техники инвалидность по зрению в год получают около 1,5 тыс. человек. То есть чаще всего это инвалидность приобретенная, очень мало - с врожденной", - сказал Олег Шепель.

Он добавил, что случаи бывают самые разные - как следствие перенесенных заболеваний, так и из-за травм, образа жизни, экологической ситуации, которая может пагубно сказаться на ослабленном организме.

На учете в территориальных центрах социального обслуживания населения на 1 октября этого года состояло 25 тыс. инвалидов с нарушениями зрения, в том числе 1,5 тыс. детей.

В Беларуси многое делается для реабилитации и интеграции инвалидов по зрению в общество, добавил Олег Шепель. Одну из важнейших своих задач ОО "БелТИЗ" видит в создании условий, когда незрячий или слабовидящий человек полезен и востребован в обществе. На сегодняшний день у объединения вместе с филиалами работает 18 предприятий во всех областных и крупных районных центрах.-0-