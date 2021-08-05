Число изданных в Беларуси наименований книг в 2021 году выросло почти на 20%

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси количество изданных наименований книг в 2021 году выросло на 19,4%, заявил сегодня журналистам начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Владимир Андриевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в стране 523 субъекта хозяйствования занимаются издательской деятельностью и распространением книгопечатания. Важно, что в первой половине этого года немного активизировалось книгоиздание по сравнению в прошлым. Мы тогда издавали меньше книг как по тиражу, так и по наименованиям. К примеру, с начала года в Беларуси было издано 4647 наименований книг общим тиражом более 10 млн экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество изданных книг по количеству наименований выросло на 19,4%, а по тиражу - на 11,1%", - рассказал Владимир Андриевич.

По его словам, такой рост говорит о том, что люди читают и хотят видеть новые книги. Наибольшей популярностью у читателей и покупателей пользуется детская литература. "Вместе с библиотеками мы анализируем ситуацию и видим, что увеличивается количество научно-популярной литературы для школьников разных возрастов. Однако, на мой взгляд, не хватает литературы, направленной на патриотической воспитание, - книг о любви к Родине, родной земле, родителям, книг, воспитывающих у молодого поколения уважение к старшему поколению, труду", - подчеркнул начальник управления.

Владимир Андриевич отметил, что государство много внимания уделяет изданию книг. "В год по рекомендации Союза писателей Беларуси у нас издается 15-18 книг белорусских писателей, которые направляются в публичные библиотеки страны. Плодотворно работаем с Министерством образования: каждый год тиражами свыше 20 тыс. издаются хрестоматии, пособия по учебным предметам. Кроме того, ежегодно обновляются и учебники", - добавил он.

"Важно, чтобы эти качественные книги появлялись в школах, на полках книжных магазинов, в семьях. Хотелось бы также, чтобы наши издательства выпускали больше и классиков белорусской литературы, и современных авторов. Нужно, чтобы было еще больше произведений для детей, путь даже маленьких произведений", - сказал Владимир Андриевич.-0-