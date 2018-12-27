Число метеостанций в Беларуси к 2020 году возрастет до 60

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется расширить сеть метеостанций, к 2020 году их число возрастет до 60, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Русый на октрытии новой метеостанции

Белгидромет проходит модернизацию, составлена дорожная карта до 2020 года. Сеть стационарных пунктов наблюдений Белгидромета не полностью покрывает территорию страны, особенно в наблюдениях за осадками. В настоящее время в Беларуси метеорологическая сеть состоит из 51 пункта наблюдений, на 38 из них установлены автоматизированные метеорологические системы. В этом году автоматические метеостанции установлены в Полоцке и Щучине, до конца 2018 года планируется ввести в строй еще две станции в Гродно и Солигорске. "Чтобы получать достоверную информацию, нужны данные со всей территории страны. К 2020 году у нас должно быть 60 метеостанций", - сказал Михаил Русый.

Во время открытия новой метеостанции

Развивается и сеть радиолокационных наблюдений. У Белгидромета есть в распоряжении три радиолокатора: в Минске, Гомеле и Бресте. "Такой же прибор устанавливается в Витебске: идут пусконаладочные работы. В следующем году планируется построить такой радиолокатор в Гродно. На очереди замена устаревшего оборудования в Бресте. Это позволит нам покрыть радиолокационными наблюдениями всю территорию страны", - отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Использование современных радиолокаторов помогает получать информацию о фактической погоде в режиме реального времени, в том числе о штормовых опасных и неблагоприятных погодных явлениях, а также оперативно отслеживать изменения погодных условий и прогнозировать их развитие.-0-

Фото Андрея Покумейко