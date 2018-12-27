Число метеостанций в Беларуси к 2020 году возрастет до 60

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется расширить сеть метеостанций, к 2020 году их число возрастет до 60, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.
Белгидромет проходит модернизацию, составлена дорожная карта до 2020 года. Сеть стационарных пунктов наблюдений Белгидромета не полностью покрывает территорию страны, особенно в наблюдениях за осадками. В настоящее время в Беларуси метеорологическая сеть состоит из 51 пункта наблюдений, на 38 из них установлены автоматизированные метеорологические системы. В этом году автоматические метеостанции установлены в Полоцке и Щучине, до конца 2018 года планируется ввести в строй еще две станции в Гродно и Солигорске. "Чтобы получать достоверную информацию, нужны данные со всей территории страны. К 2020 году у нас должно быть 60 метеостанций", - сказал Михаил Русый.
Развивается и сеть радиолокационных наблюдений. У Белгидромета есть в распоряжении три радиолокатора: в Минске, Гомеле и Бресте. "Такой же прибор устанавливается в Витебске: идут пусконаладочные работы. В следующем году планируется построить такой радиолокатор в Гродно. На очереди замена устаревшего оборудования в Бресте. Это позволит нам покрыть радиолокационными наблюдениями всю территорию страны", - отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Использование современных радиолокаторов помогает получать информацию о фактической погоде в режиме реального времени, в том числе о штормовых опасных и неблагоприятных погодных явлениях, а также оперативно отслеживать изменения погодных условий и прогнозировать их развитие.-0-
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