Число мини-полигонов для ТКО в Беларуси за пять лет уменьшилось более чем в 2,5 раза

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество мини-полигонов для твердых коммунальных отходов в Беларуси за пять лет уменьшилось более чем в 2,5 раза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"В Беларуси поэтапно сокращается количество объектов захоронения твердых коммунальных отходов, не соответствующих требованиям законодательства. За последние пять лет общее число мини-полигонов уменьшилось более чем в 2,5 раза. Только в 2019 году было закрыто и рекультивировано 345 объектов захоронения ТКО. За девять месяцев 2020 года выведены из эксплуатации 188 мини-полигонов, что составило 31,4% их общего количества. Закрыть всех мини-полигоны планируется к 2022 году", - рассказали в Минприроды.

По итогам 2019 года уровень использования ТКО в стране составил порядка 23%, что в 2,5 раза больше, чем в 2010-м. "Но уже в ближайшей перспективе планируется достичь 64%-ного использования коммунальных отходов, а к 2035 году данный показатель должен быть не менее 90%. Это предусмотрено национальной стратегией по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами с учетом внесенных в нее изменений", - отметили в Минприроды.

Уровень использования традиционных видов вторичных материальных ресурсов (отходов бумаги и картона, стекла, пластмасс, резиносодержащих отходов, включая изношенные шины), образующихся в промышленности, в среднем по стране превышает 94%.

Сейчас в Беларуси работают семь мусороперерабатывающих заводов в Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Минске, Барановичах и Новополоцке, а также 80 линий по сортировке и досортировке коммунальных отходов. К 2030 году предусмотрено создать сеть из 30 межрегиональных современных объектов по обращению с ТКО для их сортировки, использования и экологически безопасного захоронения, в том числе одного объекта по энергетическому использованию ТКО для Минска.-0-