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Общество
18 августа 2021, 12:05

Число многодетных семей в Беларуси превысило 114 тыс.

Фото из архива
Фото из архива
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси насчитывается более 114 тыс. многодетных семей, среди них преобладают семьи с тремя детьми - таких более 80%. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Одна страна - одна семья. Основные направления государственной семейной политики в Республике Беларусь" начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно данным проведенной в 2019 году переписи населения Беларуси, около 80% граждан проживают в семьях. И 98% граждан считают семью главной ценностью в жизни.

"Всего у нас 1 млн 143 тыс. семей с несовершеннолетними детьми, в которых воспитываются 1 млн 767 тыс. детей. Семей с одним ребенком - 57%, с двумя - 33,5%, остальные - многодетные. И если сравнивать с данными предыдущей переписи, то за десятилетие произошли позитивные изменения. Число семей с двумя детьми выросло на 13%. Теперь каждая третья семья - двухдетная. И рекордно увеличилось количество многодетных семей, на 43 тыс. В них сегодня воспитывается пятая часть всех детей в возрасте до 18 лет", - рассказала Марина Артеменко.

Таких итогов, по ее словам, удалось добиться благодаря существенным мерам поддержки, которые выстроены в целую систему государственной семейной политики. На каждого четвертого ребенка в стране выделяются те или иные пособия. И это ощутимая поддержка. Например, семья, в которой двое детей, одному из которых еще нет 3 лет, суммарно получает пособие в Br708. Ежегодные расходы за последние пять лет в среднем составляют 1,8 ВВП республики.

В текущей пятилетке система госпособий будет развиваться. На 2021-2025 годы на эти цели предусмотрено около Br16 млрд. Также для разных категорий семей "включается" государственная адресная социальная помощь. Кстати, за первое полугодие этого года численность получателей ежемесячного социального пособия из числа многодетных семей увеличилась на 43%, а сумма помощи - почти в три раза (благодаря тому, что вырос период предоставления помощи и критерий нуждаемости в ней).

Меры поддержки многодетных включают такую масштабную программу, как "Семейный капитал", которая вносит значительный вклад в решение квартирного вопроса. Программа продолжает трансформироваться с учетом потребностей получателей, подготовлен проект указа, который расширит направления досрочного использования средств "Семейного капитала".

Ко всему перечисленному надо добавить гарантии в сфере образования и здравоохранения - и можно увидеть весь комплекс заботы государства о семье, заключила Марина Артеменко.-0-

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