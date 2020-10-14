Число многодетных семей в Беларуси за 10 лет почти удвоилось - Костевич

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние 10 лет количество многодетных семей увеличилось практически в два раза. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич перед встречей с многодетными мамами в городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня многое сделано для многодетных семей. За последние 10 лет их количество увеличилось практически в два раза. В стране проживает более 110 тыс. семей, в которых воспитываются почти 360 тыс. детей или 19% от их общей численности", - рассказала Ирина Костевич.

Более 11 тыс. женщин, воспитывающих пятерых и более детей, награждены орденом Матери. 240 матерей будут награждены в течение Недели матери.

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