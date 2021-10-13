Число обращений к поисковой системе ЕАЭС "Работа без границ" превысило 100 тыс.

13 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Число обращений к поисковой системе Евразийского экономического союза "Работа без границ" превысило 100 тыс. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"С 1 июля 2021 года по сегодняшний день количество уникальных пользователей поисковой системы "Работа без границ" составило 47,6 тыс. человек, количество обращений - 101,4 тыс.", - привела данные Ия Малкина.
По ее словам, благодаря "Работе без границ" граждане стран ЕАЭС получили почти 3 тыс. приглашений от работодателей, большая часть которых приходится на Россию и Казахстан.
Представитель ЕЭК напомнила, что система предоставляет доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в информационных системах государств-членов в сфере трудоустройства и занятости.-0-