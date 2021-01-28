Число обращений в Госкомимущество в 2020 году снизилось почти на 10%

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число обращений в Государственный комитет по имуществу в 2020 году по сравнению с 2019-м снизилось почти на 10%. Об этом рассказала начальник отдела организационной работы, работы с обращениями и делопроизводства Госкомимущества Лариса Аверьянова на заседании коллегии комитета, где рассматривались вопросы, поднимаемые гражданами и юрлицами в обращениях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Госкомимущество на постоянной основе анализирует вопросы, поднимаемые в обращениях граждан и юридических лиц, а также предложения местных исполнительных и распорядительных органов, на основе которых принимаются меры по совершенствованию нормативных правовых актов", - подчеркнула Лариса Аверьянова.

В основном тематика вопросов, поднимавшихся гражданами в обращениях, касалась порядка выполнения землеустроительных работ, связанных с изъятием, предоставлением и изменением границ земельных участков, а также порядка государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.-0-