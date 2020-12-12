Число обратившихся к медикам с холодовой и гололедной травмами за сутки увеличилось в 11 раз

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки (с 11 на 12 декабря) к медикам обратились 1867 человек с холодовой и гололедной травмами. Это в 11 раз больше, чем за предыдущие сутки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Больше всего обращений зарегистрировано в Гомельской области - 868. Помощь амбулаторно получили 780 человек, 88 госпитализированы. У 867 пострадавших гололедная травма, у одного - холодовая. Меньше всего пострадавших в Гродненской области. За сутки здесь поступило 19 обращений, у всех гололедная травма. Амбулаторную помощь получили 18 человек, один госпитализирован.

В Брестской области за медицинской помощью обратились 117 человек (у 116 гололедная травма, у одного - холодовая). Амбулаторную помощь получили 109 пострадавших, госпитализированы восемь. В Витебской области обратились за медицинской помощью 320 человек. Амбулаторную помощь получили 289, госпитализирован 31 человек. У всех пострадавших гололедная травма. Много пострадавших и в Могилевской области - к медикам обратились 327 человек. Из них 297 получили помощь амбулаторно, 30 пациентов госпитализированы. У всех гололедные травмы.

В Минской области за прошедшие сутки зарегистрировано 164 обращения (147 пациентов получили помощь амбулаторно, 17 госпитализированы). Гололедные травмы диагностированы у 161 пострадавшего, у трех - холодовые. В Минске за сутки поступило 52 обращения, у всех человек гололедные травмы. Помощь амбулаторно получили 49 пациентов, трое госпитализированы.

По этому же поводу с 10 на 11 декабря к медикам обратились 166 человек.-0-