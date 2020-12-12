ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 12 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:36 В Нигерии из школы-интерната похитили учеников В мире
14:22 Число обратившихся к медикам с холодовой и гололедной травмами за сутки увеличилось в 11 раз Общество
14:11 Белорусские баскетболистки завершат квалификацию ЧЕ в начале февраля 2021 года Спорт
14:08 ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие по случаю принятия присяги состоялось в 72-м ОУЦ в Борисове Регионы
13:51 В России за сутки выявили 28 137 случаев заражения коронавирусом В мире
13:42 В Бобруйске грузовик выехал на остановку и придавил к дереву двух пешеходов Происшествия
13:36 В Гомеле при пожаре хозпостройки погиб мужчина Происшествия
13:34 Волейболисты "Марко-ВГТУ" завоевали бронзовые медали розыгрыша Кубка Беларуси Спорт
13:33 ФОТОФАКТ: Военная присяга и День открытых дверей прошли в 188-й гвардейской инженерной бригаде в Могилеве Регионы
13:25 Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Валентина Гафта Президент
13:23 Пограничники нового пополнения приняли военную присягу Общество
13:09 В Шкловском районе при пожарах в жилых домах погибли двое мужчин Происшествия
12:59 ФОТОФАКТ: Новобранцы 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады приняли присягу в Витебске Регионы
12:53 Республика Корея из-за распространения птичьего гриппа ограничила работу птицеферм В мире
12:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1975 пациентов с COVID-19, выписаны 1992 Общество
12:34 В Гродно завершено расследование уголовного дела о наезде на сотрудника милиции Происшествия
12:24 Умер народный артист России Валентин Гафт В мире
12:16 На МКАД при столкновении двух авто погибла женщина Происшествия
12:01 ГПК опроверг информацию о задержании в минском аэропорту журналиста Романа Васюковича Общество
11:47 Гандболисты сборной Беларуси не сыграют на предновогоднем турнире в Польше Спорт
11:38 Караник: качественная вода - один из приоритетов работы ЖКХ Регионы
11:32 В Столбцовском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина Происшествия
11:28 В Беларуси военную присягу принесли около 8 тыс. новобранцев Общество
11:09 В Полоцком районе двое детей отравились угарным газом Происшествия
11:02 Осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 13 декабря Общество
10:49 Спортсмены БГУИР выиграли первую универсиаду по баскетболу 3х3 Спорт
10:42 Вакцинация от коронавируса в США начнется менее чем через 24 часа - Трамп В мире
10:38 Двое подростков провалились под лед на озере в Чериковском районе Происшествия
10:25 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" примут "Парму" в Единой лиге ВТБ Спорт
10:19 Власти Индии считают, что одной из причин неизвестной болезни могло стать отравление ртутью В мире
Все новости
Все новости
Общество
12 декабря 2020, 14:22

Число обратившихся к медикам с холодовой и гололедной травмами за сутки увеличилось в 11 раз

Фото из архива
Фото из архива

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки (с 11 на 12 декабря) к медикам обратились 1867 человек с холодовой и гололедной травмами. Это в 11 раз больше, чем за предыдущие сутки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Больше всего обращений зарегистрировано в Гомельской области - 868. Помощь амбулаторно получили 780 человек, 88 госпитализированы. У 867 пострадавших гололедная травма, у одного - холодовая. Меньше всего пострадавших в Гродненской области. За сутки здесь поступило 19 обращений, у всех гололедная травма. Амбулаторную помощь получили 18 человек, один госпитализирован.

В Брестской области за медицинской помощью обратились 117 человек (у 116 гололедная травма, у одного - холодовая). Амбулаторную помощь получили 109 пострадавших, госпитализированы восемь. В Витебской области обратились за медицинской помощью 320 человек. Амбулаторную помощь получили 289, госпитализирован 31 человек. У всех пострадавших гололедная травма. Много пострадавших и в Могилевской области - к медикам обратились 327 человек. Из них 297 получили помощь амбулаторно, 30 пациентов госпитализированы. У всех гололедные травмы.

В Минской области за прошедшие сутки зарегистрировано 164 обращения (147 пациентов получили помощь амбулаторно, 17 госпитализированы). Гололедные травмы диагностированы у 161 пострадавшего, у трех - холодовые. В Минске за сутки поступило 52 обращения, у всех человек гололедные травмы. Помощь амбулаторно получили 49 пациентов, трое госпитализированы.

По этому же поводу с 10 на 11 декабря к медикам обратились 166 человек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
медицина погода травматизм
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото Госпогранкомитета Пограничники нового пополнения приняли военную присягу
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1975 пациентов с COVID-19, выписаны 1992
Фото из архива ГПК опроверг информацию о задержании в минском аэропорту журналиста Романа Васюковича
В Беларуси военную присягу принесли около 8 тыс. новобранцев
Фото из архива Осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 13 декабря
В мемориальном комплексе "Брестская крепость – герой" приняли присягу около 900 воинов нового призыва, декабрь 2012 года Клятва на верность Родине! - военная присяга в архивных фотографиях БЕЛТА
Главное
"Этот год стал настоящим испытанием на прочность" - главное из выступления Лукашенко на саммите ЕАЭС
Кунцевич: на историю и настоящее нельзя смотреть через Telegram-каналы
В Беларуси военную присягу принесли около 8 тыс. новобранцев
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1975 пациентов с COVID-19, выписаны 1992
Топ-новости
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Валентина Гафта
Караник: качественная вода - один из приоритетов работы ЖКХ
Головченко и Мишустин обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Клятва на верность Родине! - военная присяга в архивных фотографиях БЕЛТА
Лучшие белорусские предприятия получили премию "Лидер потребительского рынка – 2020"
Число обратившихся к медикам с холодовой и гололедной травмами за сутки увеличилось в 11 раз
Пограничники нового пополнения приняли военную присягу
Инвестиционный потенциал Беларуси презентован в словацкой Жилине
Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года принята на саммите ЕАЭС
Карпенко: к вопросу совмещения выпускных и вступительных экзаменов надо подходить взвешенно
Премьер-министры Беларуси и России обсудили сотрудничество в энергетике
Политолог: ВНС должно стать органом, обеспечивающим баланс сил между ветвями власти
Санкции против "Беларуськалия" нанесут ущерб экономике Литвы в сотни миллионов евро - эксперт
Правительство скорректировало порядок закупок товаров за счет собственных средств
В Беларуси за сутки 166 человек обратились к медикам из-за холодовой и гололедной травм
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.