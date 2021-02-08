Число операций эндопротезирования крупных суставов к 2025 году планируют увеличить на 6%

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси число операций эндопротезирования крупных суставов намерены увеличить на 6% до 0,83 на 1 тыс. человек. Это определено государственной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы, сообщает БЕЛТА.

"В 2019 году число операций эндопротезирования крупных суставов составило 0,78 на 1 тыс. человек. Планируется к 2025 году увеличить число этих операций до уровня 0,83 на 1 тыс. человек", - говорится в документе.

Впрочем, и сейчас в Беларуси сохраняется высокий уровень эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов. На 1 января 2020 года операцию эндопротезирования тазобедренных суставов ожидали 7079 пациентов, коленных - 9131 пациент.

Вместе с тем отмечается рост числа пациентов с дегенеративно-дистрофическими поражениями суставов. В течение последних лет инвалидность вследствие болезней суставов впервые устанавливалась в среднем у 1,5 тыс. человек. Наибольший ее уровень отмечен в возрастной группе 70 лет и старше.

Ключевыми направлениями в области травматологии и ортопедии на ближайшие пять лет станут развитие межрайонных центров по оказанию ортопедо-травматологической помощи, а также совершенствование оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста при переломах проксимального отдела бедренной кости и дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов.-0-