Число осужденных несовершеннолетних в 2019 году снизилось почти на 27%

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За совершение различных преступлений в 2019 году осуждено 727 несовершеннолетних, в то время как в 2018-м - 993, то есть судимость подростков снизилась на 26,8%. Такие данные предоставила пресс-служба Верховного суда к пресс-конференции с участием первого заместителя председателя ВС Валерия Калинковича, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Совершая преступление, 135 несовершеннолетних были в состоянии алкогольного опьянения, 16 - наркотического опьянения.

Из общего числа за преступления против жизни и здоровья осуждено 40 подростков, против половой неприкосновенности или половой свободы - 9, против личной свободы, чести и достоинства - 1, против собственности и порядка осуществления экономической деятельности - 385, против общественной безопасности и здоровья населения - 58 несовершеннолетних, против общественного порядка и общественной нравственности - 197.

Лишились свободы 90 человек, 120 несовершеннолетним назначено ограничение свободы. Отсрочка исполнения наказания применена к 147, условное неприменение наказания - к 61. К 190 подросткам применены принудительные меры воспитательного характера, 5 назначено наказание в виде исправительных работ. К иным мерам уголовной ответственности (общественным работам, штрафу, аресту, без назначения наказания, освобождено по амнистии) в 2019 году приговорены 114 несовершеннолетних.

В целом структура судимости по сравнению с 2018-м не изменилась. Как и прежде, основную массу составляют осужденные за менее тяжкие (58,7%) и не представляющие большой общественной опасности (30%) преступления. Удельный вес осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления составил 11,4%.

Как заявил сегодня на пресс-конференции Валерий Калинкович, от судов требуется безусловно соблюдать принцип презумпции невиновности как в уголовном, так и в административном процессах. Суды ориентируют на соблюдение житейской справедливости, которая не противоречит закону, при назначении наказаний и административных взысканий. "Мы понимаем, что организация, эффективность и справедливость правосудия - сегодня эта та триада, которая в обыденном, общественном правосознании характеризует качество судебной деятельности как таковой", - отметил он.-0-