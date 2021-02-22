22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число осужденных несовершеннолетних в 2020 году снизилось на 16,8%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

По данным судебной статистики, в 2020 году за совершение различных преступлений осуждено 605 несовершеннолетних, в то время как в 2019-м - 727. То есть судимость несовершеннолетних уменьшилась на 16,8%, уточнили в пресс-службе.

Причем 157 из осужденных совершили преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения (в 2019-м - 135), 11 - в состоянии наркотического опьянения (в 2019-м - 16).

Большинство из несовершеннолетних (351) осуждено за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности. Из них наибольшее число - за кражу (233), 24 - за грабеж и 9 - за разбой. Четыре человека осуждены за вымогательство, 10 - за мошенничество, 26 - за хищение путем использования компьютерной техники. За угон транспортного средства осуждено 42 несовершеннолетних, за умышленное уничтожение или повреждение имущества - 1 человек. Двое осуждены за преступление, предусмотренное ст.236 (приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем) УК.

За совершение преступлений против общественного порядка и общественной нравственности осуждено 145 несовершеннолетних. Больше всего - 134 человека - осуждены за хулиганство. За преступления против жизни и здоровья судимость получили 35 несовершеннолетних.

Из всех осужденных за прошлый год несовершеннолетних 72 назначено лишение свободы (11,9%). Отсрочка исполнения наказания применена к 98 (16,2%), условное неприменение наказания - к 66 (10,9%), к 164 - принудительные меры воспитательного характера (27,1%), 15 человек (2,5%) освобождены по приговору от наказания по амнистии и другим основаниям, к 190 несовершеннолетним (31,4%) применены иные меры наказания.-0-