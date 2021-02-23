Число осужденных за незаконный оборот наркотиков в 2020 году снизилось на 12%

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году снизилось количество осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (по ст.327-332 УК) по сравнению с 2019-м на 12,3%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

В прошлом году по ст.327-332 УК за совершение указанных преступлений осуждено 2 002 человека, или 5,8% в общем объеме правосудия (в 2019 году - 2 284 человека или 5,9%).

Из всех осужденных значительная часть - 1 927 человек (или 96,3%) - осуждены по ст.328 УК (в 2019 году - 2 191 или 95,9%). Количество осужденных по этой статье по отношению к 2019 году снизилось на 12%.

В Верховном суде подробнее рассказали о числе осужденных по ст.328 УК. В частности, по ч.1 этой статьи (незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) в прошлом году осуждено 1 344 человека, или 69,7% от числа всех осужденных по ст.328 УК. В 58,9% случаев назначалось наказание в виде ограничения свободы. К лишению свободы приговорены 250 человек, или 18,6%.

Количество несовершеннолетних, осужденных за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта, снизилось с 23 до 19. При этом в отношении 10 (52,6%) назначено ограничение свободы, восемь (42,1%) осуждены с отсрочкой исполнения наказания и условным неприменением наказания, и к одному (5,3%) применены принудительные меры воспитательного характера.

Что касается незаконного оборота наркотиков с целью сбыта, за это осуждено на 20,7% меньше несовершеннолетних (23 в 2020 году против 29 в 2019-м).-0-