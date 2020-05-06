Число поданных в таможню транзитных деклараций в I квартале выросло более чем на 8%

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество транзитных деклараций, поданных в белорусскую таможню в первом квартале 2020 года, увеличилось более чем на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"В первом квартале белорусские таможенники зарегистрировали почти 1,5 млн деклараций различных видов. Если сравнивать с январем - мартом минувшего года, количество зарегистрированных транзитных деклараций увеличилось более чем на 8% и составило 400 тыс.", - сказали в ГТК.

Сегодня 100% деклараций на товары подаются участниками внешнеэкономической деятельности в электронном виде. Как отметили в ГТК, достичь такого результата в электронном декларировании позволила эффективная работа белорусских таможенников и юридических лиц с использованием национальной автоматизированной информационной системы электронного декларирования. Такая система создана и успешно функционирует с 2008 года. "Представление таможенному органу документов в электронном виде позволяет сократить время операций и минимизировать финансовые затраты участников внешнеэкономической деятельности", - подчеркнули в ведомстве.-0-