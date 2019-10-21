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21 октября 2019, 13:49

Число принятых на учет пациентов с алкогольной зависимостью за январь-август снизилось на 6%

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси число принятых на учет пациентов с алкогольной зависимостью за январь-август снизилось на 6%, сообщил журналистам заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня ситуация с потреблением алкоголя постепенно улучшается. У нас регистрируется все меньшее количество пациентов, находящихся на диспансерных учетах. За январь-август первичных пациентов почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал Алексей Кралько.

Всего на диспансерных учетах состоят около 156 тыс. человек.

Продолжается целенаправленная работа по профилактике пьянства и алкоголизма со стороны Минздрава, в том числе при реализации госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2016-2020 годы. Более того, начата разработка новой программы, которая будет включать подпрограммы, в том числе большой раздел, посвященный пьянству и алкоголизму. Возможно, будут включены и вопросы профилактики наркомании: на сегодня отдельной программы нет, реализуется межведомственный комплексный план.-0-

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