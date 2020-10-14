Число рейсов между Россией и Беларусью увеличится до трех в неделю на взаимной основе

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Число рейсов между Россией и Беларусью на линии Москва - Минск увеличится до трех в неделю на взаимной основе. Такое решение принято российским оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает БЕЛТА.

Авиасообщение между Россией и Беларусью было возобновлено 21 сентября: было дано разрешение на выполнение одного рейса на взаимной основе. С конца сентября национальные перевозчики "Белавиа" и "Аэрофлот" выполняли по одному рейсу туда и обратно между столицами двух стран.

Россия с 1 ноября также планирует возобновить авиасообщение с Японией, рейсы будут осуществляться три раза в неделю: два рейса Москва - Токио и один рейс Владивосток - Токио. Кроме того, правительство РФ приняло решение возобновить авиасообщение с Сербией и Кубой. Рейсы по направлениям Москва - Белград будут осуществляться два раза в неделю, по направлению Москва - Кайо-Коко и Москва - Санта-Клара - также два раза в неделю.

Помимо этого российской стороной принято решение увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ.

Россия прекратила авиасообщение с зарубежными странами в конце марта из-за пандемии коронавируса. С августа началось постепенное восстановление зарубежных маршрутов.-0-

Россия увеличивает частоту рейсов в Беларусь Россия также возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.