Число резидентов "Великого камня" в ближайшие годы может вырасти вдвое

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За четыре года количество резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" превысило четыре десятка, за пару лет эту цифру планируют увеличить как минимум вдвое. Такая информация была озвучена в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Как отметил глава администрации парка Александр Ярошенко: "Главное - чтобы они начали активно функционировать. Кто-то из них сейчас в проектировании строительства, кто-то - уже в выпуске продукции. Несколько заводов осуществили пробный выпуск продукции". Таких предприятий - три. В их числе ООО "Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие", которое открыло в "Великом камне" завод по выпуску суперконденсаторов.

После ввода в работу предприятий, которые уже разместились на территории, будет создано более 4 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

До 2021 года парк планирует закончить первый этап освоения земли, а это 850 га. К этому времени будут готовы все инфраструктурные элементы. Сегодня для комфорта сотрудников возводится жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой. Первый дом на 156 квартир планируют сдать уже летом.

Всего с начала строительства парка на его развитие привлечено более $1 млрд инвестиций.-0-