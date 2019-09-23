Число случаев бешенства среди животных в январе-августе снизилось на 32,6%

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за январь-август текущего года выявлено 288 случаев бешенства среди животных, что на 32,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го года. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Более 60% всех случаев приходилось на диких животных, среди которых доминирует лисица (свыше 80%). Среди домашних животных чаще всего болели собаки и кошки, которые не были привиты.

За полугодие в организации здравоохранения за антирабической помощью обратились более 11 тыс. человек (за 6 месяцев 2018-го - более 10 тыс.), из них 28,4% - в возрасте до 18 лет. При этом после контакта с собаками - 63,6% пациентов, кошками - 30,8%, дикими - 3,7% и сельскохозяйственными животными - 1,9%. Лечебно-профилактическую иммунизацию против бешенства назначили 80% пострадавшим.

Благодаря профилактической работе случаев заболевания бешенством среди населения с 2013 года не было.

Ежегодно проводится профилактическая иммунизация против этой инфекции людей, которые относятся к категории профессионального риска заражения вирусом бешенства. Среди них ветеринарные работники, те, кто выполняет работы по отлову безнадзорных животных, лесники, егери, охотники. В первом полугодии с профилактической целью привито 1 935 человек.

По оценке экспертов ВОЗ, заболевание регистрируется на территориях большинства стран мира и ежегодно уносит жизни 55 тыс. человек. Свыше 10 млн в мире каждый год получают различные повреждения от животных и более 4 млн обращаются за антирабической помощью. По инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке ВОЗ 28 сентября проводится Всемирный день борьбы против бешенства, цель которого - привлечь внимание общественности к этой проблеме.

Бешенство - смертельное заболевание. Единственное эффективное средство профилактики - своевременное оказание антирабической помощи пострадавшим от контакта с животным. Однако эффективность напрямую зависит от своевременного (в течение суток) обращения за медпомощью. Отказ от проведения прививок или самовольное прерывание прививочного курса может привести к смертельному исходу. Опасны для человека не только укусы и царапины, нанесенные больным животным, но и ослюнение поврежденных кожных покровов и слизистых оболочек.-0-