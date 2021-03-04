Число случаев среднетяжелого и тяжелого течения COVID-19 в Беларуси снижается - Богдан

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев среднетяжелого и тяжелого течения COVID-19 в Беларуси снижается, сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Елена Богдан после итоговой коллегии главного управления здравоохранения Витебского облисполкома, где подведены итоги работы за 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня ситуация по всей стране приблизительно равномерная. Мы наблюдаем снижение как числа выявленных случаев заболевания, так и, самое главное, случаев среднетяжелого и тяжелого течения", - сказала Елена Богдан.

Она отметила, что учреждения здравоохранения как в Витебской области, так и в целом по стране возвращаются к своей нормальной работе. В минувшем году пришлось снизить объемы оказания специализированной помощи.

"Было понимание, что где-то могли ее отсрочить, а где-то эта помощь, как в случае с коронавирусной инфекцией, жизненно необходима, - добавила первый заместитель министра. - Сейчас ситуация стабильна по всей стране".

По словам Елены Богдан, 2020 год был очень сложным, и Витебская область первой приняла удар и встала на борьбу с коронавирусной инфекцией. Очень многие подходы, которые потом были использованы в целом в Беларуси, отрабатывались именно на этом регионе. "Медицине Витебщины огромное спасибо. И глава государства отметил на Всебелорусском народном собрании, что прошлый год был годом мужества медицинских работников, - подчеркнула первый заместитель министра. - Мне хочется сказать слова благодарности каждому, кто стал на борьбу с коронавирусной инфекцией, кто жил в больницах, не жалея ни себя, ни своих близких, сутками работал, оказывая помощь гражданам. Результаты работы Витебской области показывают, что система сработала очень достойно".

Что касается задач, поставленных перед здравоохранением области, Елена Богдан подчеркнула, что основная - это организация качественной медицинской помощи.

Необходимо выстраивать межрайонные центры, на высоком уровне оказывать там медицинскую помощь, укомплектовывать их специалистами. Необходимо четко выстроить маршрут следования пациентов, чтобы не было длительных ожиданий получения медицинской помощи. В частности, в Витебской области два крупных межрайонных центра. Елена Богдан отметила, что им уже сейчас в связи с введением резидентуры стоит думать над подходами при подготовке кадров.

Также были затронуты темы аккредитации медицинских организаций, построения системы контроля качества медицинской помощи. Кроме того, среди задач для областного здравоохранения - рациональное использование ресурсов, выстраивание защиты медицинского работника, семейное предабортное консультирование, которое, к слову, стартовало именно в Витебской области.-0-