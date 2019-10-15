Число связанных с оборотом наркотиков преступлений среди несовершеннолетних выросло в 2 раза

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число связанных с оборотом наркотиков преступлений среди несовершеннолетних в январе-сентябре выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил сегодня журналистам начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности МВД Сергей Янковский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, - в 2 раза до 129. Очевидно, что в век высоких технологий мы констатируем угрозу вовлечения молодых людей в распространение наркотиков, а также формирования пронаркотического сознания с помощью интернета. Это происходит путем проведения различного рода акций, в том числе в соцсетях и на площадках сомнительных ресурсов", - отметил Сергей Янковский.

Он также обратил внимание, что несовершеннолетних зачастую вовлекают в преступную деятельность, связанную с наркотиками, обещанием легких, быстрых и немалых денег.

В целом число преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием, по которым предварительное расследование закончено, в январе-сентябре этого года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросло на 10,8% до 1 234. При этом число случаев мошенничества выросло на 11,1% до 20, хищений с помощью компьютерной техники - на 72,7% до 76, угонов транспортных средств - на 27,8% до 69.

По-прежнему самым распространенным преступлением, на которое идут подростки, остается кража - 523 преступлений из 1 243.

Сергей Янковский обратил внимание, что около 23% подростковых преступлений совершаются в учебное время (с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00), около половины из которых - кражи. Еще около 45% - во внеучебное время в будние дни, то есть, как отметил представитель МВД, фактически по пути домой. Еще около 31% преступлений с участием несовершеннолетних происходят в выходные.

"Хотелось бы обратить внимание родителей, что возлагать обязанности по обеспечению безопасности детей только на школу или милицию не стоит. Родители должны сами принимать участия в этой работе, обучать детей элементарным правилам поведения. Ведь именно в семье закладываются основы воспитания", - отметил Сергей Янковский.-0-