Число тяжелых пневмоний в Беларуси за неделю снизилось - Минздрав

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число тяжелых пневмоний в Беларуси за неделю снизилось, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"По сравнению с прошлой неделей у нас снизилось число пневмоний. Если на 9 марта это было 2020 пневмоний среднетяжелой и тяжелой степени, то на сегодня 2002. Количество тяжелых пневмоний снизилось до 56", - рассказала Елена Богдан.

По ее словам, система здравоохранения работает в режиме сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Динамика заболеваемости пневмониями отслеживается ежедневно.

За неделю проведена проверка работоспособности всего оборудования, которое может быть использовано для искусственной вентиляции легких. Это более 2 тыс. аппаратов ИВЛ, 1,5 тыс. наркозно-дыхательных аппаратов. Повторно проанализированы и детализированы планы работы учреждений здравоохранения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"В лечебных учреждениях достаточно лекарств, средств индивидуальной защиты и для дезинфекции. Амбулаторно-поликлиническое звено работает в обычном режиме", - добавила Елена Богдан.-0-