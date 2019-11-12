Число внезапных проверок с выходом войск к границе за три года возросло в два раза - Равков

12 ноября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. За последние три года в белорусской армии в два раза увеличено число внезапных проверок с выходом войск к государственной границе. Об этом сегодня на семинаре для руководителей республиканских СМИ сообщил министр обороны Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние три года мы более чем на 20% нарастили интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, в два раза увеличили количество внезапных проверок с выходом войск к государственной границе", - сказал Андрей Равков.

Министр отметил, что имеет место значительная активизация военной деятельности в Европе, в том числе в сопредельных с Беларусью странах.

Во время проводимых Западом операций "Атлантическая решимость" и "Усиленное передовое присутствие" воинский контингент НАТО и США, размещенный на ротационной основе на территории сопредельных с Беларусью государств, за последние шесть лет увеличен в 13 раз - с 550 человек до более чем 7 тыс., количество образцов вооружения и техники выросло в пять раз.

С 25 до 40 тыс. человек увеличена численность сил первоочередного задействования НАТО. Активно реализуются планы по усилению американской группировки войск в Восточной Европе.

С середины октября текущего года на литовской территории в 15 км от белорусской границы размещен танковый батальон сухопутных войск США (500 военнослужащих, 29 танков "Абрамс", 25 БМП "Брэдли") по проводимой операции "Атлантическая решимость". То есть впервые на границе Беларуси размещена американская бронетехника.

"Понятно, что речь не идет об агрессии, это не прямая военная угроза. Но очевидным фактом является рост военной опасности для страны", - отметил министр.

Кроме того, Соединенные Штаты продолжают разрабатывать варианты создания и применения крупных межвидовых группировок войск в Восточно-Европейском регионе. Соответствующие вопросы планируется отработать на предстоящем многонациональном учении "Защитник Европы - 2020", которое пройдет на территории десяти государств, в том числе Польши и стран Балтии. Заявленное количество привлекаемого личного состава - около 37 тыс. человек, 20 тыс. из которых - военнослужащие США.

Основной целью мероприятия является практическая отработка вопросов переброски американского общевойскового соединения в Европу, а также проверка готовности и возможностей соответствующей инфраструктуры европейских государств принять и разместить войска усиления. При этом вооружение и военная техника будут доставлены в районы проведения учения как с территории США, так и из мест заблаговременного хранения на территории европейских стран. Данное учение фактически является промежуточным этапом в комплексной оценке реализуемых с 2016 года мероприятий по повышению так называемой военной мобильности.

За последние пять лет количество учений альянса у белорусских границ и задействованного в них личного состава возросло более чем в два раза. Параллельно с приемом контингентов в сопредельных государствах совершенствуется военная инфраструктура, причем приоритет отдается модернизации полигонов и аэродромов, принимаются документы, упрощающие порядок развертывания и перемещения войск НАТО в границах Евросоюза.

"Также существенно увеличены расходы на оборону. За последние пять лет военные ассигнования Польши выросли на 30%, Литвы - почти в 2,5 раза, Латвии - в три раза", - констатировал Андрей Равков.

В условиях обострения противостояния по линии Восток - Запад Беларусь реализует политику, основанную на конкретных приоритетах.

"Одновременно мы вынуждены реагировать на активизацию военной деятельности в Европе, в том числе непосредственно у наших границ. Причем речь не идет непременно о симметричных ответах, - подчеркнул министр. - Мы были готовы к подобному развитию военно-политической обстановки. Поэтому реагирование осуществляется планово".

Подтверждение тому, по словам главы Минобороны, - строительство и развитие Вооруженных Сил как постоянный процесс, оснащение перспективными и модернизированными образцами вооружения и техники, подготовка войск к высокоманевренным мобильным действиям, приоритетное развитие ВВС и войск ПВО, ракетных войск, сил специальных операций и иных направлений, реализуемых страной в течение двух десятилетий.

Еще в 2007 году было принято решение о создании подразделений реагирования с высокой степенью готовности. Созданы силы немедленного реагирования и силы быстрого развертывания. Данный компонент есть как в сухопутных войсках, так и в ВВС и войсках ПВО.

Кроме того, дополнительно будут приняты меры по усилению государственной границы и увеличена численность сухопутного контингента войск на литовском направлении. В 2020 году будут внесены коррективы в планы применения РГВ(С) Беларуси и России.

Актуальным является принятие Концепции информационной безопасности Беларуси. Военное ведомство принимало участие в ее подготовке и внесло ряд фундаментальных предложений, направленных на обеспечение защиты информационных и информационно-технических систем.-0-