Число вновь выявленных случаев туберкулеза в мире из-за пандемии COVID-19 снизилось на 1,4 млн - ВОЗ

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число вновь выявленных случаев туберкулеза в мире из-за пандемии COVID-19 снизилось на 1,4 млн человек, сообщил журналистам специальный представитель регионального директора ВОЗ в Беларуси доктор Масуд Дара, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"За первый год пандемии во всем мире мы увидели снижение количества вновь выявленных случаев туберкулеза на 1,4 млн. Мы проанализировали данные и в Европейском регионе. Согласно нашим оценкам, за первый месяц локдауна в Европе количество уведомлений, которые мы получали о регистрации новых случаев, снизилось на 50%", - сказал Масуд Дара.

По его словам, причин снижения числа вновь выявленных случаев заболевания может быть несколько. В частности, люди могут опасаться обращаться в учреждения здравоохранения за диагностикой из-за боязни заболеть COVID-19, либо какие-то из противотуберкулезных центров были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом. Но сейчас профильные учреждения лучше подготовлены к тому, чтобы вести работу параллельно: по обслуживанию пациентов и с туберкулезом, и COVID-19, считает он.

Директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич отметил, что определенное снижение выявленных случаев туберкулеза в Беларуси произошло за счет снижения из-за пандемии уровня молекулярно-генетической диагностики. "Поэтому в ближайшие годы выявляемость может несколько увеличиться. Конечно, противотуберкулезная служба к этому полностью готова и наоборот предпринимает усилия для того, чтобы увеличить охват и рентгенологической, и бактериологической диагностикой угрожаемых контингентов", - сказал он.-0-