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07 августа 2020, 15:26

Число выехавших из Беларуси для работы за границей сократилось почти в пять раз

Фото из архива
Фото из архива

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти в пять раз меньше белорусов выехали за рубеж на заработки за первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего. Такая информация опубликована на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Введенные многими государствами карантинные меры отразились на трудовой миграции, отмечают в Департаменте по гражданству и миграции МВД. В целом ситуация с иностранными работниками в Беларуси не изменилась, так как в стране не было локдауна и предприятия продолжали работу с учетом рекомендаций ВОЗ и Министерства здравоохранения. Но работающие и работавшие за границей белорусы столкнулись с определенными проблемами. Сотрудники Департамента по гражданству и миграции МВД изучили эти нюансы, провели опрос граждан и юридических лиц, вовлеченных в процесс трудовой миграции.

Для сбора информации о текущем положении трудоустроенных за границей белорусов проводилось анкетирование юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются трудоустройством граждан за пределами страны. Опрашивались и белорусские наниматели, у которых работают или работали иностранцы.

Выяснилось, что из выехавших с января 2020 года при содействии лицензиатов белорусов почти половина (43%) вернулись обратно до окончания срока действия контракта. Более половины белорусских работников остались за границей пережидать локдаун, чтобы возобновить работу у нанимателей или самостоятельно найти новый источник дохода.

"Некоторые лицензиаты, занимающиеся трудоустройством граждан внутри страны, сообщили, что если до эпидемии соискателями ежедневно размещалось на сайтах около сотни резюме, то сейчас эта цифра достигает уже тысячи. Конкуренцию на рынке труда составляют и белорусские специалисты, которые планировали выехать для трудоустройства, но не смогли это сделать из-за закрытия границ иностранными государствами. Так, если в первом полугодии прошлого года с этой целью при содействии лицензиатов за границу выехали 5123 человека, то за аналогичный период текущего года только 1097, то есть почти в пять раз меньше", - указано в сообщении на сайте МВД.

Объемы поступающих из-за рубежа денежных переводов от работающих сократились. По данным Национального банка, сумма переводов в первом квартале 2020 года уменьшилась до $105,1 тыс. - за аналогичный период 2019-го она равнялась $113,7 тыс.

Лицензиаты, которые работают по образовательным программам со студентами, сообщили, что столкнулись с отсутствием информации о продолжении или прекращении дальнейшего сотрудничества с немецкими партнерами, а также об изменившихся сроках приема иностранцев. Из-за приостановления работ посольств Финляндии и Германии белорусские граждане не смогли завершить процесс подготовки документов для выезда - несмотря на то, что разрешения на работу уже были получены. По той же причине заморожены контракты с нанимателями из ОАЭ и Катара.

Больше всего дополнительных требований, по мнению лицензиатов, выдвигали такие страны, как США, Италия, Япония, Литва, Польша, Эстония, Россия и Финляндия. Рабочую визу последней можно получить только в посольстве Финляндии в России, которая на данный момент является закрытой для въезда белорусов.

Статистика свидетельствует, что ситуация с COVID-19 не повлияла на отток иностранных специалистов с белорусского рынка труда. Так, если в этом году аннулировано около 2 тыс. специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в нашей стране до окончания их срока действия, то за аналогичный период 2019 года - около 2,3 тыс. Более того, в связи с эпидемиологической ситуацией в Беларуси подразделениями по гражданству и миграции с мая по июль автоматически продлено более 1,4 тыс. разрешений, если срок их действия истекал в это время.

Чаще всего иностранные граждане увольнялись или были уволены из сферы строительства (из 62 опрошенных это отметил 21 наниматель), торговли (8), сельского хозяйства (5), общественного питания (5), производства (5). В этот период нашу страну покинули граждане Украины (20), Китая (13), Узбекистана (11), Туркменистана (4), Польши (2).

"Результаты данного опроса показывают, что мировая пандемия значительно отразилась на трудовой эмиграции и негативно сказалась на белорусских гражданах, работающих и работавших за рубежом. Понимая важность оперативного обмена актуальной информацией по проблемным вопросам, с которыми столкнулись как принимающие, так и отправляющие трудовых мигрантов страны, Республика Беларусь активно взаимодействует с заинтересованными международными организациями", - подчеркнул заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Александр Татура.-0-

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