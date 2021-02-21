Число заболевших ИППП в Беларуси снижается

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заболевших инфекциями, передаваемыми половым путем, в Беларуси снижается. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на главного внештатного специалиста по дерматовенерологии Минздрава Анну Музыченко, сообщает БЕЛТА.

"По итогам 2020 года зафиксировано снижение количества заболевших инфекциями, передаваемыми половым путем, что обусловлено повышением качества диагностики, функционированием кабинетов анонимного обследования, серологическим обследованием групп риска, доноров, беременных, пациентов, находящихся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, внедрением международных принципов первичной профилактики ИППП", - отметила Анна Музыченко.

Среди заболевших ИППП преобладают люди в возрасте от 15 до 29 лет (60-70%).

Главный внештатный специалист обратила внимание: все инфекции, которые могут передаваться при половых контактах, условно можно разделить на излечимые и неизлечимые. На сегодня полностью излечиться от ВИЧ-инфекции, генитального герпеса, папилломавирусной инфекции нельзя. Однако большинство ИППП, например гонорея, сифилис, трихомониаз, успешно вылечиваются при своевременном обращении к врачу. Самопроизвольное выздоровление при таких заболеваниях невозможно, а при повторном заражении полностью излечившийся человек заболевает снова, добавила Анна Музыченко. Подтвердить или опровергнуть ИППП можно только на основе лабораторных тестов.

На сегодня известно около 30 заболеваний, которые могут передаваться половым путем. Заразиться ИППП нельзя при рукопожатиях, объятиях, дружеском поцелуе, использовании телефона, через пищевые продукты, поручни в общественном транспорте, воду в бассейне или водоеме, при укусах насекомых. Однако есть заболевания, например сифилис, чесотка, контагиозный моллюск, которые могут передаваться при тесном бытовом контакте.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно во всем мире более 340 млн мужчин и женщин в возрасте 15-49 лет инфицируются ИППП, каждый шестой житель страдает каким-либо заболеванием, передаваемым половым путем. В мире от 20% до 50% случаев ИППП встречаются у людей репродуктивного возраста.

Сегодня отмечается День профилактики инфекций, передающихся половым путем.-0-