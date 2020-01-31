Число заказов предприятий Госкомвоенпрома в Оршанском районе превосходит их мощности - Головченко

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заказов предприятий Госкомвоенпрома в Оршанском районе превосходит их производственные мощности. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Много делалось для реализации поручений главы государства по развитию Оршанского района. Приняли мы это "хозяйство" не в очень хорошем положении, но за полтора года сделано достаточно много, - сказал Роман Головченко. - Предприятия работают стабильно, имеющиеся портфели заказов даже превосходят производственные мощности, зарплата хорошая. Многие изделия, которые представлены здесь (на выставке во время коллегии Госкомвоенпрома. - Прим. БЕЛТА): станции и комплексы связи - произведены в Оршанском районе". Он добавил, что в Оршанском районе создано производство патронов.

Сегодня под руководством Романа Головченко на базе ОАО "АГАТ - системы управления" проходит заседание коллегии, на котором подводятся итоги деятельности за 2019 год Госкомвоенпрома и организаций, входящих в его систему. Определены меры и поставлены задачи по обеспечению их стабильного развития в 2020 году.

В мероприятии участвуют госсекретарь Совбеза Андрей Равков, министр обороны Виктор Хренин, представители взаимодействующих госорганов, начальники структурных подразделений центрального аппарата Госкомвоенпрома, руководители организаций системы ведомства.

Во время коллегии прошла выставка разработок, произведенных организациями в 2018-2019 годах. Продемонстрированы опытные, макетные и натурные образцы, поступающие или планируемые к поступлению в Вооруженные Силы и подразделения министерств и ведомств силового блока, а также имеющие экспортный потенциал.

Объем производства в 2019 году промышленной продукции в системе Госкомвоенпрома достиг исторического максимума для ведомства - Br1,4 млрд (109,3% по отношению к 2018 году).-0-

Фото Рамиля Насибулина