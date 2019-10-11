Число жертв аварии с микроавтобусом под Калугой выросло до пяти

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из четырех госпитализированных пострадавших в аварии с участием грузовика и микроавтобуса под Калугой умер в реанимации. Об этом сообщил ТАСС представитель приемного отделения Калужской областной больницы.

Ранее сообщалось о четырех жертвах ДТП и шестерых пострадавших.

Посольство Беларуси в РФ проверяет информацию о гибели белорусов в ДТП под Калугой По предварительным данным ГИБДД России, микроавтобус "Мерседес" во время маневра столкнулся с грузовиком "Скания", ехавшим по встречной полосе, после чего съехал в кювет.

"Мужчина получил сочетанные травмы, он умер в реанимационном отделении", - сказала собеседница агентства. По ее данным, еще три человека находятся в тяжелом состоянии, двоих пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

В МЧС России подтвердили информацию о пяти погибших. "В результате ДТП пострадали 10 человек, из них пять человек погибли. Трое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение Калуги и еще двое после осмотров врачей были размещены в общежитии", - говорится в сообщении пресс-службы.

С пострадавшими работают психологи МЧС России. Для ликвидации последствий ДТП были привлечены 30 человек и 11 единиц техники.

Авария произошла в 16.20 на 202-м км автодороги М3 "Украина" в Бабынинском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь со стороны Брянска в Москву, при развороте столкнулся с автомобилем Scania, который двигался в попутном направлении. После этого микроавтобус съехал в кювет.-0-