"Чиж &Co" возвращаются в Минск

Легендарные "Чиж &Co" выступят на белорусской сцене. Зрители концерта смогут погрузиться в лирическое блюзовое настроение, и в драйвовый рок, слово в слово повторяя за артистами тексты песен. Лидер группы, гитарист, вокалист и автор большинства песен Сергей Чиграков, сочиняя свои произведения, отдает всего себя. А преданные фанаты дарят ему свою энергию любви, чтобы душа, которую Чиж вкладывает в тексты и музыку, рождала песнями ту самую атмосферу, за которой люди не прочь вернуться в прошлое. Несмотря на то, что последний студийный альбом группы был записан больше 10 лет назад, она до сих пор активно гастролирует и собирает полные залы.

Не зря говорят, что секрет успеха в простоте. Чиж поет о жизни и бытовых проблемах, которые волнуют каждого. Тексты песен, несмотря на легкость восприятия, отличаются глубиной и смыслом. Песням Чижа свойственен оптимизм даже в самой грустной теме. Сам артист говорит, что пишет "домашние, кухонные блюзы". И все логично, ведь именно кухня является местом, где люди делятся с друзьями своими сокровенными мыслями и проблемами, рассуждают о смысле собственного существования. Кроме авторских песен, "Чиж & Co" исполняют еще и чужие, но в собственной обработке. А необычное сочетание американского блюза и бытовой лирики, которое местами может показаться неуместным и грубоватым, создает поразительный эффект. Группа заряжает зрителей своей нескончаемой энергией, бьющей ключом. Их песни всегда звучат проникновенно, искренно и душевно.

27 февраля в 19:00. КЗ "Минск"

Информационный партнер концерта – Белорусское телеграфное агентство.