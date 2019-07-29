Чья история победы станет следующей? Завтра "Евроопт" разыграет призы 125-го тура игры "Удача в придачу!"

Наступающий вторник принесет покупателям "Евроопт" немало волнений и, разумеется, побед. Ведь уже завтра, 30 июля, состоится розыгрыш 125-го тура игры
Как всегда, розыгрыш будет ярким и полным сюрпризов. А главной его интригой станет имя счастливчика, которому достанется огромная денежная сумма - 100 000 рублей! Определить победителя поможет председатель Белорусского профессионального союза работников потребительской кооперации и предпринимательства Оксана Геращенко. Символично, учитывая, что сегодня в Беларуси отмечают День работников торговли.
Завтра мы узнаем и имена трех владельцев новеньких "Джили Эмгранд Х7", которые также будут разыграны в 125-м туре. Но и это, разумеется, не все! Более 12 000 участников этого тура 30 июля получат радостные новости о выигрыше других денежных призов: 100 призов по 500 рублей, 2 000 призов по 100 рублей и 10 000 сертификатов на покупки в "Евроопт".
Розыгрыш состоится в минском гипермаркете "Евроопт" по ул. Казимировской, 6 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала
Тем временем стартовал 126-й тур игры
Удача живет в каждом магазине "Евроопт"! И пусть следующая история победы окажется именно вашей!
ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 125". Срок проведения: 15.07.2019 г. — 03.10.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3591 от 28.06.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 126". Срок проведения: 29.07.2019 г. - 17.10.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3600 от 11.07.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
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