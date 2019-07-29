Чья история победы станет следующей? Завтра "Евроопт" разыграет призы 125-го тура игры "Удача в придачу!"

Тысячи призов будут разыграны уже во вторник! Быть может, на этот раз повезет именно вам?

Наступающий вторник принесет покупателям "Евроопт" немало волнений и, разумеется, побед. Ведь уже завтра, 30 июля, состоится розыгрыш 125-го тура игры "Удача в придачу!" . Претендовать на призы будут игровые коды, полученные за покупки с 15 по 28 июля.

Как всегда, розыгрыш будет ярким и полным сюрпризов. А главной его интригой станет имя счастливчика, которому достанется огромная денежная сумма - 100 000 рублей! Определить победителя поможет председатель Белорусского профессионального союза работников потребительской кооперации и предпринимательства Оксана Геращенко. Символично, учитывая, что сегодня в Беларуси отмечают День работников торговли.

Главный приз поможет разыграть председатель Белорусского профессионального союза работников потребительской кооперации и предпринимательства Оксана Геращенко

Завтра мы узнаем и имена трех владельцев новеньких "Джили Эмгранд Х7", которые также будут разыграны в 125-м туре. Но и это, разумеется, не все! Более 12 000 участников этого тура 30 июля получат радостные новости о выигрыше других денежных призов: 100 призов по 500 рублей, 2 000 призов по 100 рублей и 10 000 сертификатов на покупки в "Евроопт".

Розыгрыш состоится в минском гипермаркете "Евроопт" по ул. Казимировской, 6 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ , а также на сайте evroopt.by и официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало в 18:20.

Тем временем стартовал 126-й тур игры "Удача в придачу!" , итоги которого подведут 13 августа. Покупатели "Евроопт", получившие игровые коды с 29 июля по 11 августа, будут претендовать на огромное количество денежных призов: 10 000 сертификатов на покупки в "Евроопт", 2 000 призов по 100 рублей, 100 призов по 500 рублей. А еще - три крупные суммы по 40 000 рублей и самый главный приз - 100 000 рублей!

Удача живет в каждом магазине "Евроопт"! И пусть следующая история победы окажется именно вашей!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 125". Срок проведения: 15.07.2019 г. — 03.10.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3591 от 28.06.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 126". Срок проведения: 29.07.2019 г. - 17.10.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3600 от 11.07.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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