Член Конституционной комиссии: отношение к вере, национальности и языку должно остаться незыблемым

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При внесении изменений в Конституцию Беларуси отношение к вере, национальности и языку должно остаться незыблемым. Такое мнение высказала ректор Белорусской государственной академии музыки доктор искусствоведения Екатерина Дулова в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если мы будем говорить о том, что остается незыблемым, то мое очень глубокое убеждение: есть три вещи, к которым прикасаться некорректно, нельзя никогда. Это вера, национальность и язык. Если мы в этих категориях будем дальше рассуждать и двигаться, уступая чему-то, потому что сегодня время внесло какую-то такую коррективу, то мы можем генерально ошибиться. Поэтому нужно очень тонко здесь действовать", - сказала Екатерина Дулова.

Член Конституционной комиссии считает, что Основой закон Беларуси необходимо привести в соответствие с сегодняшним временем. В 1990-х стране была необходима сильная власть для укрепления государства, но времена поменялись, пояснила она. В то же время, заметила Екатерина Дулова, по многим позициям действующая Конституция самодостаточна.

Как сообщалось, 15 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании Конституционной комиссии. Ей поручено разработать предложения по изменению Конституции Беларуси и обеспечить их всенародное обсуждение. Она наделена правом при необходимости задействовать в работе руководителей и специалистов государственных органов и иных организаций.

До 1 августа 2021 года Конституционная комиссия должна представить Президенту Беларуси выработанные предложения по изменению Основного закона страны для последующего их вынесения на республиканский референдум.

В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек. Это представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы - заслуженные и авторитетные люди, имеющие активную гражданскую позицию. Руководить работой комиссии будет председатель Конституционного суда заслуженный юрист Беларуси Петр Миклашевич. Его заместители на посту председателя комиссии - председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.-0-