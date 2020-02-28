Члены Президиума Совета Республики продолжают личные приемы граждан

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Президиума Совета Республики Национального собрания продолжают личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

На 3 марта прием граждан запланирован у председателя Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Русого. Личный прием будет проходить в Минске по адресу ул. Кирова, 49. О порядке приема можно узнать по телефонам: 8 (017) 327 46 76; 327 46 74.

7 марта председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец проведет тематическую прямую телефонную линию по вопросам совершенствования гражданского законодательства. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 часов по телефону в Минске 8 (017) 328 53 24.-0-