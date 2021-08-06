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06 августа 2021, 17:00

Члены Президиума Совета Республики провели единый день приема граждан в Минске

Наталья Кочанова во время приема граждан
Наталья Кочанова во время приема граждан

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня члены Президиума Совета Республики Национального собрания провели единый день приема граждан в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Такая форма используется не впервые и уже показала свою эффективность. На этот раз местом проведения единого дня приема граждан выбран Минск.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела прием граждан в администрации Фрунзенского района Минска. Прием начался в 10.00 и предварительно на него записались 196 человек. Конечно, на протяжении одного дня принять всех не получилось возможным. Но ни одно из обращений не будет оставлено без внимания.

Так, Наталья Анатольевна - многодетная мать из Минска никак не может получить ключи от новостройки. Дом не сдан в эксплуатацию, а сроки постоянно переносятся. Но ведь скоро 1 сентября и детям нужно идти в школу. А еще ее муж - дальнобойщик работал на частника, произошла задолженность по выплате заработной платы. Все вопросы взяты на контроль.

Схожая проблема у Алеси Николаевны. Вместе с мужем она является дольщицей дома-долгостроя на ул. Купревича, 16. Дом дал усадку, пришлось не единожды укреплять фундамент. Все сроки вышли. Дом не сдан в эксплуатацию. Многие расторгли договоры с домостроительным комбинатом, но деньги возвращают крайне медленно. А семья платит проценты по кредиту.

"Деньги людям должны быть возвращены в положенные сроки, - сказала Наталья Кочанова. - Дадим поручение Госстройнадзору провести проверку качества строительных работ на данном объекте".

С коллективной жалобой от жильцов дома по ул. Ольшевского, 11 пришла Наталья Николаевна. В жилом доме открыли спортивный клуб. Отсутствует звукоизоляция, а шум и грохот мешают людям отдыхать.

"Зачем в жилом доме 1966 года постройки открывать клуб силовых видов спорта? - задалась вопросом спикер. - Подыщите для клуба другое помещение, а в жилом доме можно открыть парикмахерскую, массажный кабинет или любой другой клуб". Главное, чтобы это не создавало дискомфорта жильцам.

Марина Васильевна приехала из Червеня и тоже с коллективной жалобой. В спальном районе по ул. Барыкина заработал ночной клуб. Правоохранительные органы на стороне жильцов, потому что часто им приходится выезжать на вызовы именно в это заведение, где нередко вечер заканчивается драками и разборками. Но исполком пока решения по данному вопросу не принял. Оказалось, что первоначально предполагалось, что в спальном районе появится новый магазин и парикмахерская, но почему-то заработал бар.

"Надо разобраться, что было запланировано по генплану и почему в итоге здание перепрофилировали", - подчеркнула председатель Совета Республики.

Анастасия Сергеевна - мать-одиночка из Минска на прием пришла с трехмесячным ребенком. Она живет в социальном жилье. Собственник ее мама. У Анастасии двое детей. Старшую дочь удалось зарегистрировать (хотя и не без проблем). А вот младшего ребенка никак не получается.

Наталья Кочанова отметила, что ребенок обязательно должен быть зарегистрирован по месту жительства матери. А если в законодательстве есть какие-то пробелы, то их надо ликвидировать.

"Вопросов действительно достаточно много. Прежде всего они касаются строительства жилья, его качества, предоставления жилья. Сегодня именно с этими проблемами обращаются люди к нам. Конечно, мы постараемся разобраться в каждой ситуации. Подключим к этой работе не только Мингорисполком, но и тех людей, которые по долгу службы должны заниматься этими вопросами. Например, Госстройнадзор, который должен в свою очередь давать оценку качеству выполняемых строительных работ. В общем будем разбираться комплексно, чтобы оказать помощь людям", - рассказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, что есть и вопросы, которые можно было бы решить на местах. В частности, это касается размещения в жилых домах объектов по оказанию каких-либо услуг. "Это тоже очень важно: размещая или сдавая в аренду помещения, надо думать о том, что в этом доме живут люди, и соответственно должны соблюдаться все санитарные и технические нормы. Такие объекты не должны мешать нормальной жизни людей, - подчеркнула она. - Поэтому сделаем все возможное, чтобы оказать помощь людям и указать местным органам власти на те вопросы и проблемы, которые существуют в их работе".

Наталья Кочанова добавила, что итоги единого дня приема граждан будут предметно подведены завтра на расширенном заседании Президиума Совета Республики, которое пройдет на базе Мингорисполкома и будет посвящено оценке состояния работы с обращениями граждан в Минске. Следующий единый день приема в сентябре также пройдет в белорусской столице.

Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко провел прием граждан в администрации Ленинского района Минска. Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец - в администрации Заводского района. Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович - в администрации Советского района. Председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый - в администрации Октябрьского района. Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков - в администрации Московского района. Член Совета Республики Андрей Иванец - в администрации Первомайского района. Член Совета Республики Марина Ильина - в администрации Партизанского района. Член Совета Республики Виктор Чайчиц - в администрации Центрального района. Член Совета Республики Олег Руммо - с 18.00 принимает граждан в администрации Московского района.

Всего к членам Президиума Совета Республики записались более 300 человек.-0-

Фото Сергея Шелега

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