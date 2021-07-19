Члены Совета Республики 22 июля проведут единый день приема граждан

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета Республики Национального собрания Беларуси проведут 22 июля с 11.00 единый день приема граждан в исполкомах Витебской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова с 15.00 проведет прием граждан в Новолукомльском городском исполнительном комитете (г.Новолукомль, ул.Энергетиков, 15; телефон для записи (80213) 36-77-15).

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец - в Толочинском районном исполнительном комитете (г.Толочин, ул.Ленина, 1; телефон для записи (80213) 65-13-72).

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый проведет прием в Дубровенском районном исполнительном комитете (г.Дубровно, ул.Комсомольская, 18; телефон для записи (80213) 75-45-01).

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец - в Лепельском районном исполнительном комитете (г.Лепель, ул.Ленинская, 6; телефон для записи (80213) 26-78-86).

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович примет граждан в Браславском районном исполнительном комитете (г.Браслав, ул.Советская, 119; телефон для записи (80215) 36-61-89).

Член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Юрий Деркач проведет прием граждан в Оршанском районном исполнительном комитете (г.Орша, ул.Александра Островского, 2; телефон для записи (80216) 51-12-45).

Член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Олег Жингель - в Глубокском районном исполнительном комитете (г.Глубокое, ул.Ленина, 42; телефон для записи (80215) 62-58-30).

Член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Ирина Левкович проведет прием в Бешенковичском районном исполнительном комитете (г.п.Бешенковичи, ул.Чуклая, 13; телефон для записи (80213) 16-40-47).

Член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Владимир Матвеев - с 11.00 в Миорском районном исполнительном комитете (г.Миоры, ул.Дзержинского, 17; телефон для записи (80215) 25-14-55); с 14.00 - в Шарковщинском районном исполнительном комитете (г.п.Шарковщина, ул.Комсомольская, 15; телефон для записи (80215) 46-12-32).

Член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Анатолий Щастный примет граждан в Лиозненском районном исполнительном комитете (г.Лиозно, ул.Ленина, 79/2; телефон для записи (80213) 85-25-50).

Предварительная запись с 19 по 21 июля с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.-0-