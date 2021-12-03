Члены Совета Республики проведут 8 декабря единый день приема граждан

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета Республики проведут 8 декабря с 11.00 единый день приема граждан в исполкомах Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова - в Лидском райисполкоме (г.Лида, ул.Советская, 8; телефоны для записи: 8 (0154) 53-40-30, 8 (0154) 53-40-21, 8 (017) 328-53-24, 8 (017) 327-46-76).
Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко - в Скидельском горисполкоме (г.Скидель, ул.Ленина, 45; телефоны для записи: 8 (0152) 97-53-42, 8 (0152) 97-54-08, 8 (017) 327-24-09).
Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец - в Островецком райисполкоме (г.Островец, ул. К.Маркса, 2; телефоны для записи: 8 (01591) 7-52-01, 8 (01591) 2-86-10, 8 (017) 327-27-68).
Председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый - в Новогрудском райисполкоме (г.Новогрудок, ул.Мицкевича, 11; телефоны для записи: 8 (01597) 3-93-03, 8 (01597) 4-26-39, 8 (017) 327-36-73).
Председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец - в Гродненском горисполкоме (г.Гродно, пл.Ленина, 2/1; телефоны для записи: 8 (0152) 62-69-31, 8 (0152) 62- 69-16, 8 (017) 222-49-90).
Член Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Эльвира Сороко - в Кореличском райисполкоме (г.Кореличи, пл. 17 сентября, 9; телефоны для записи: 8 (0156) 2- 12-55, 8 (0156) 2-18-24).
Член Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Александр Шишко - в Гродненском райисполкоме (г.Гродно, ул.Горького, 51; телефоны для записи: 8 (0152) 73- 89-06, 8 (0152) 73-89-16).
Член Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Екатерина Серафинович - в Дятловском райисполкоме (г.Дятлово, ул.Ленина, 18, каб. 105; телефоны для записи: 8 (01563) 6-12-51, 8 (01563) 2-71-61).
Член Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Олег Романов - в Сморгонском райисполкоме (г.Сморгонь, ул.Ленина, 5; телефоны для записи: 8 (01592) 3-76-57, 8 (01592) 3-76-06).
Член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Валентин Байко - в Мостовском райисполкоме (г.Мосты, пл.Ленина, 3; телефон для записи: 8 (01515) 6-13-04, 8 (01515) 4-53-20).
Предварительная запись осуществляется 6 и 7 декабря с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.-0-