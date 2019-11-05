Чтение с пользой для глаз: вышел детский комикс на белорусском языке

В Беларуси выпустили приключенческий комикс "Погляд у мінулае" про школьницу Алесю и ее друзей, которые находят выход из любой необычной ситуации с помощью очков. Это начало серии из трех комиксов, созданной в поддержку благотворительного проекта Белорусского детского фонда и компании А1 "Я вижу!"

История начинается в конце летних каникул в небольшом дачном домике. Главная героиня находит старый дневник своего дедушки-ученого, после чего жизнь девочки становится похожа на приключенческий детектив. Таинственные шифры, древние камни, космические корабли - все это найдут читатели на страницах комикса. Вскоре после выхода печатной версии комикс будет доступен в онлайн-формате.

"Цель проекта "Я вижу! " - не только своевременно проверять зрение у детей, но и рассказывать, как правильно о нем заботиться. Мы уже проводили мастер-классы по правильному питанию и размещали социальную рекламу на билбордах Минска и Бреста. Сейчас решили выйти на новый уровень общения с детьми и предложить то, что заинтересует их и будет полезным. Комикс - это яркая приключенческая история, литературная игра с читателями, но его герои, как и наши офтальмологи, говорят: важно сохранить здоровое зрение и вовремя отреагировать на его изменения", - отметили в А1.

Создатели истории "Погляд у мінулае" Ольга Алданова (также автор иллюстраций) и Никита Сенников представляют творческое объединение "Сучасны комікс". Оно является уникальным для Беларуси. Здесь не только создают комиксы, но и популяризируют белорусский язык и комикс-культуру нашей страны.

"Для Белорусского детского фонда важной составляющей проекта всегда была информационная работа с учителями, родителями, детьми - разговор о важности сохранения зрения, соблюдении режима и профилактике снижения зрения у школьников. Выявить заболевание и его лечить - это работа врачей. А родителям и учителям важно понимать, как научить детей сохранять зрение и отвечать за собственное здоровье", - рассказал директор Белорусского детского фонда Александр Трухан.

Комикс рассчитан на детей старше 10 лет. Захватывающие приключения героев, тематические загадки и ребусы, специальные упражнения для глаз - все это поможет юным читателям не только проникнуться историей, но и провести время с пользой для здоровья.

Партнер выпуска серии "Погляд у мінулае" - компания OZ.

"Мы очень рады присоединиться к такому необычному проекту, который имеет яркое визуальное воплощение, представляет белорусскую культуру комиксов, а также выполняет важную социальную миссию. И очень здорово, что комиксы ориентированы именно на детей. Каждый ребенок старше 10 лет, который сделает покупку (с родителями или без) в нашем магазине в Минске на проспекте Победителей, 3 и в Витебске на улице Ленина, 65, получит комикс в подарок. Подробную информацию о проекте "Я вижу!" и об акции посетители смогут получить у наших консультантов в этих магазинах", - добавила PR-специалист компании OZ Анастасия Зотова.

Читатели, которых этот комикс вдохновит сделать собственную историю в картинках, могут отправить их на электронный адрес moderncomicsby@gmail.com (он указан и на обложке) и получить ответ от профессиональных иллюстраторов. Лучшие из фан-арт работ, которые пришлют любители комиксов, будут опубликованы в одном из выпусков серии "Погляд у мінулае".

"Я вижу!" - масштабный благотворительный проект по диагностике и раннему выявлению заболевания глаз у детей из сельской местности в Беларуси. Он реализуется Белорусским детским фондом и компанией А1 при поддержке Министерства здравоохранения. С 2016 по 2018 год в рамках проекта врачи осмотрели 36800 школьников в Могилевской, Гомельской и Брестской областях. В 2019-м офтальмологи работают на Витебщине и к концу года планируют обследовать детей во всех районах области.

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