Что было, что есть, что будет и чем сердце успокоится. Негадание на экономику - комментарий

Человеку, обществу, отношениям нужен прогресс. Пусть медленное, но верное движение вперед - в материальном, духовном, творческом развитии. Остановись - и последуют стагнация и деградация. Поэтому важно шевелиться, не опускать руки, ни при каких обстоятельствах не пасовать перед трудностями. Наши пращуры облекли этот принцип в простую формулу: "Помирать собрался, а жито сей", то есть действуй. Ставь задачи и достигай, используя препятствия как вызов и открывающуюся возможность.

Белорусской экономике смертельный диагноз ставился многократно. С самого начала ее новой суверенной истории. Но "гроб на чердаке" по-прежнему пуст, а "скрипучее дерево" неплохо плодоносит. Реальные доходы населения за четверть века увеличились более чем в пять раз, прибавили показатели обеспеченности жильем, товарами длительного пользования, характеризующими благосостояние народа. Почти 40% личных квадратных метров вводится в индивидуальных домах - качество быта устойчиво улучшается. Главное - существенно выросла продолжительность жизни, а это важнейший показатель состоятельности нашего государства.

Краш-тест экономика выдержала и во время беспрецедентных испытаний в прошлом году: после ряда чувствительных внешних уколов, внутренней общественно-политической нестабильности осталась на ходу, лишь слегка замедлившись. При этом гораздо меньше, чем другие, которые столкнулись "только" с одной проблемой - коронавирусной, а не тремя напастями, пережитыми белорусами. Хотя "эксперты" нам предрекали апокалиптический сценарий. Да и прогнозы на 2021-й оптимизмом не отличаются.

Тем не менее, сведя по итогам 2020-го дебет с кредитом, многие хозяйственники констатировали: а год-то был не так уж и плох. Начали зарождаться благоприятные для отечественного бизнеса конъюнктурные изменения на мировых рынках. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Среди важных для страны положительных глобальных тенденций, которые проявились в прошлом году и продолжили укрепляться в текущем, следует выделить повышение мировых цен на продовольствие, повсеместную реализацию политики количественного смягчения, рост капитализации IT-компаний и инвестиций в цифровую индустрию.

Беларусь достаточно крупный игрок на мировом рынке сельскохозяйственных товаров с зарегистрированным экспортом более $6 млрд, основная часть которого сформирована выручкой за молочные продукты. Рост экспортных цен - в интересах нашей страны, хотя одновременно повышаются цены и на импортируемые товары. Эпоха высоких продовольственных цен сохранится, так как "афтершоки" связанных рынков вызвали цепную реакцию ценовых сдвигов. Самая ожидаемая - рост мировых цен на минеральные удобрения.

Накануне Белорусская калийная компания и крупнейший индийский импортер минеральных удобрений - компанией IPL - установили новую контрактную цену на поставки калийных удобрений на индийский рынок - $280 за 1 т, что на $33 выше цены январского контракта, которая, в свою очередь, на $17 долларов больше действующей на конец 2020 года - $230.

В декабре прошлого года резко подскочили цены на азотные удобрения, что связано не только с ростом продовольственных цен, но и повышением стоимости природного газа, выступающего исходным сырьем для производства аммиачной селитры и карбамида.

Интерес трейдеров и инвесторов к сельскому хозяйству сулит хорошие перспективы и для белорусских производителей сельскохозяйственной техники.

Цепочку можно продолжить: растут цены на конструкционные материалы и комплектующие, открывая окно возможностей для белорусских металлургов и шинников. Повышение цен на продовольствие практически всегда сопровождается ростом стоимости традиционного топлива для двигателей внутреннего сгорания. Это тоже наш экспортный товар. Тренд разворачивается на фоне продолжающихся жестких ограничительных мер, сдерживающих развитие мировой экономики. Но в контексте набирающей темпы вакцинации в ближайшее время ее обороты начнут расти. Ожидаемый годовой рост - свыше 6%, то есть спрос на энергетические товары будет повышаться. Беларусь в состоянии на него отреагировать, причем с модернизированными мощностями. И даже если маржа переработки нефти вследствие российского налогового маневра будет ниже уровня прошлых лет, то рост экспортных доходов ожидается у России - ключевого покупателя белорусских товаров, что повышает шансы роста спроса на отечественную продукцию.

Полагаю, мировая экономика придет к новому неустойчивому равновесию при существенном повышении реперных цен - на энергоносители, ключевые сырьевые товары, продукцию сельского хозяйства. В паруса глобального повышения цен дует и ветер вброшенных в мировую экономику "вертолетных денег", которые неизбежно должны будут отразиться на состоянии товарного рынка.

Учитывая, что наш государственный долг номинирован преимущественно в иностранной валюте, для страны при прочих равных будет гораздо легче его вернуть или рефинансировать.

Значимый позитивный фактор для белорусского настоящего - подстегнутый пандемией интерес к цифровым технологиям, обеспечивающим дистанционное коммуницирование, торговлю и финансовое обслуживание, развлечения. Молодой, но амбициозный и успевший нарастить мускулы цифровой бизнес страны продолжил расти в этой благоприятной среде, гибко реагируя на запросы заказчиков по всему миру. Вес, который приобрели белорусские компании, позволил им обеспечивать расширенное воспроизводство основного своего ресурса - квалифицированных работников, обучая кадры. Под крышей ПВТ сформировано уникальное профессиональное сообщество, наращивающее человеческий капитал за счет коммуникаций, синергии преференциального государственного регулирования и заинтересованной вовлеченности в глобальный бизнес-тренд. Причем эта среда, продолжительное время вытягивавшая кадры из других секторов экономики, начала "отдавать долги", обеспечивая поддержку инновационного процесса в промышленности, сельском хозяйстве, сфере государственного управления. Сегодня в ПВТ работают компании, представляющие почти 70 стран. Экспорт компьютерных услуг по итогам 2020 года превысил $2,6 млрд - в 5 раз больше, чем до принятия "цифрового" декрета главы государства в конце 2017 года.

Престиж профессии приводит даже к некоторым парадоксам. Найти квалифицированного оператора машинного доения коров иногда сложнее, чем оператора по обслуживанию роботизированных доильных установок с сопоставимой заработной платой. Производителям сельскохозяйственной продукции приходится учитывать этот цифровой тренд при реализации инновационных проектов.

Человеческий капитал был и останется основным ресурсом и драйвером развития Беларуси. Создание благоприятных условий для образования и обучения отличает белорусскую модель социально-экономического развития. Поэтому в Беларуси может быть локализовано производство практически любой сложности в любой сфере инновационного предпринимательства: машиностроении (отдельные субъекты хозяйствования обладают штатом в более полутысячи конструкторов), химическом синтезе и фармацевтике, производстве функциональных продуктов питания, медицине. В свою очередь наличие высокотехнологических производств позволяет молодым специалистам реализоваться в профессиональной сфере, при этом привнося новые идеи, способствующие совершенствованию бизнеса. Развиваясь спиралеобразно, эти тренды формируют задел на будущее.

В качестве примера привел бы работу с кадрами ОАО "Савушкин продукт". Предприятие в свое время сделало ставку на молодые кадры инженеров-технологов, активно предоставляя первые рабочие места выпускникам учреждений высшего образования, позволяя самоутвердиться и непосредственно влиять на производственную и маркетинговую политику. Результат их работы виден невооруженным глазом на полках отечественных и зарубежных магазинов. А переработка сельскохозяйственной продукции стала востребованной сферой приложения труда, капитал постепенно идет и в сельское хозяйство. Сплав опыта и молодости характерен и для КБ таких крупных инновационных центров, как холдинг "Амкодор", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Пеленг", УП "Адани".

Даже в такой особенной сфере, как подготовка врачей, Беларусь продемонстрировала высокие конкурентные позиции - в период пандемии наших медиков активно заманивали за рубеж. Они, как и специалисты в области цифровых технологий, оказались в числе наиболее "пострадавших от режима", нуждающихся "в защите" (почему не экономисты и юристы, сфера компетенций которых достаточно локальна, думаю, всем понятно).

Небольшая Беларусь, на которую некоторые пытаются навесить ярлык отсталой, оказалась способна готовить врачей экстра-класса и обеспечивать достойный уровень оказания медицинской помощи. Благодаря высокой оценке работы белорусских трансплантологов, в числе их пациентов появились и граждане стран - инновационных лидеров, в частности Японии и Израиля.

В объективно не лучшем 2020-м положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами лишь немного недотянуло до $2 млрд. Рекордный показатель. За I квартал текущего года положительное сальдо возросло порядка 2 раза по отношению к прошлогоднему значению за тот же период. Несмотря на санкционное давление, возрождаются наиболее пострадавшие от пандемии сферы экономики - туризм, гостиничный бизнес, санаторно-курортное обслуживание. Заполняемость белорусских санаториев достигла двух третьих от проектной.

Признаков лучшего будущего много. Для тех, кто может и хочет увидеть, сопоставляя факты объективно, выделяет причины и предпосылки, нетенденциозен в суждениях и не стремится наполнить картину темными тонами. Недавно насчитал из окна рабочего кабинета полтора десятка строительных кранов. Известно, если страна строится - она развивается.

Темные краски на картину нашего настоящего и будущего методично наносятся теми, кто пренебрегает ценностями и потребностям белорусского народа. Вооружившись лозунгом "долбить, долбить, долбить", продолжает изобретать все новые способы навредить. Выставленная в негативном свете Беларусь стала позиционироваться как территория рискового бизнеса. Выпрошенные санкции в отношении белорусских компаний и угрозы продолжения санкционного давления создают не лучший фон для углубления экономического взаимодействия с нашей страной, влияют на благосостояние каждого белоруса.

Но при этом нет худа без добра. Как известно, сильные уважают сильных. Устоявшая на ногах после внезапного запрещенного удара, страна продемонстрировала, что не поддастся угрозам и давлению, твердость и силу. И нашла поддержку. Не только в России, как иногда представляется. Серые кардиналы мировой экономики предлагают Беларуси разнообразную помощь. По известным причинам не афишируя свой интерес. Вряд ли его вообще можно назвать в полной мере коммерческим. Сильные мира сего достигали высот благодаря организованности, доверию, труду и воле в достижении цели. Сейчас эти составляющие на традиционных площадках не всегда в почете. Напыщенная креативность, изворотливость, манипулирование общественным мнением и монетизация просчитанной реакции рынков на вербальные вбросы составили арсенал бизнес-практик многих современных нуворишей, сражающихся за первые строчки на "ярмарке тщеславия" - в списке Форбс (за прошлый год совокупное состояние "учтенных" миллиардеров выросло на 64% и превысило $13 трлн).

При этом Беларусь остается островком, где принципы ведения бизнеса определяются не только "моральным кодексом строителя капитализма" (он во многом перестал работать с распадом СССР), а в первую очередь благодаря воле главы государства, добивающегося от бизнеса социальной ответственности и честности. У нас невозможно себе представить ситуацию, чтобы канал связи с аудиторией действующего лидера страны был заблокирован менеджментом коммуникационного сервиса. Эти "опции" Беларуси привлекают к себе консервативные бизнес- и интеллектуальные элиты. И это уже не единичные случаи, а вполне оформившаяся тенденция. Несколько неожиданная, хотя и объяснимая.

Понять Беларусь по сообщениям зарубежной прессы не выйдет. Ведь писать хорошо о "последней диктатуре Европы" считается моветоном. Особенно последнее время, когда новостную ленту западных СМИ переполняют публикации о наступлении "на демократию и свободу слова". Лишь изредка авторы дают стране шанс выглядеть не как медвежий угол. Например, оценивая работу по реагированию на новую коронавирусную инфекцию (здесь журналисты заботятся скорее о своем интересе, так как не имеют возможности вести полноценную социальную жизнь, пока белорусы могут посещать театры, кафе и магазины, свободно перемещаться по улицам). Предложение опубликовать в каком-либо "авторитетном" западном издании мнение, отличное от стереотипного, скорее всего, будет отклонено. Или попросят уйму средств как за "рекламный" материал. Но зато очередную инициативу беглых распиарят как новую идею Илона Маска.

Гораздо лучше нас характеризуют данные рейтинговых обследований, которые предполагают анализ на основании объективных методик. Например, в 2020 году Беларусь была на 18-м месте среди 166 стран в рейтинге достижения глобальных Целей устойчивого развития.

В связи с этим для Беларуси важна народная дипломатия, когда зарубежный гость может сам все увидеть своими глазами, попробовать на вкус, почувствовать дух. Беларусь открыла границы для безвизового посещения. На условиях, которые "свободный" мир предоставляет как исключительные для "послушных". Но в ковидную эпоху этот канал коммуникации стал работать слабо.

Хорошая возможность показать страну - авторитетные спортивные состязания. Они всегда были вне политики. Однако проведение чемпионата мира по хоккею в нашей стране, как известно, было отменено именно по политическим соображениям. Полагаю, кому-то очень не хотелось, чтобы тысячи болельщиков вновь увидели реальную Беларусь, а не представленную в ангажированных ресурсах социальных сетей.

Ведь Беларусь интересна. Очень. И как природный, и как социально-экономический, и как культурный феномен. И, конечно, как субъект международных отношений. В совокупности эти качества делают ее привлекательной для жизни.

Белорусская природа вдохновляет, располагает к романтизму и размышлениям. Редкое место в Европе, где соседствуют цивилизация и природный ландшафт. Хотите увидеть мириады звезд - это сюда. Огни западных городов не позволят так просто заглянуть в "очи ночи". За последние 30 лет лес стал другим - более естественным, диким, величественным. Это у лесоводов он зрелый, а обыватель в 30-50 км от столицы найдет настоящую пущу.

За запахом сена и дымом костра - в наши агроусадьбы. Пение птиц на Ольманских болотах, "паровозик" с пассажирами среди гуляющих зубров - белорусский пейзаж. Площадь особо охраняемых территорий страны оставляет 8,4%. Есть все необходимое для единения с природой без отрыва от благ цивилизации - интернета, транспорта и благоустроенного жилья.

Белорусская экономика. Некоторые пытаются внушить, что она застряла в туннеле времени между советским плановым хозяйством и эпохой развитого рынка. Это делается в пропагандистских целях, набрасывая лапшу на уши тем гражданам, которые в последнее время были склонны абсорбировать в информационном поле только сведения о том, как все плохо и что все нужно менять. Естественно, в их умы вкладывалась мысль, что необходимо начинать с власти и сразу все станет хорошо, заживем.

Будь некоторые наши граждане чуть критичней в оценке информации, без труда смогли бы отделить зерна от плевел. Конечно, экономическая политика не лишена просчетов. Но грубых, системных ошибок государство не совершило. Принципы управления, сочетающие опору на предпринимательство и государственное участие в экономическом развитии, органично соответствуют той ситуации, в которой оказалась Беларусь после распада СССР.

Вначале это была стратегия выживания и адаптации. Рынок еще не развит, плана и централизованных фондов уже нет. При этом понятно, что подходы коллективного Запада по отношению к Польше, прибалтийским государствам и Беларуси будут отличаться (во всезнающем интернете даже можно найти информацию о разграничении зон влияния). Нас, скорее, рассматривали как осколок России, по случаю обретший статус суверенного государства. Как зону цивилизационного отчуждения. Теперь главе государства ставят в укор, что в свое время был сделан неверный цивилизационный выбор, нужно было поворачивать на запад.

Но, во-первых, на этом маршруте изначально были ограничения. Широкую дорогу на запад для нас никто не открывал, а существовать в режиме буферной зоны в ожидании подачек, расплачиваясь за лояльность игрой роли Моськи, оскалившейся на слона, для белорусского общества было противоестественным. Альтернатива выбранному пути развития хорошо проиллюстрирована примерами Грузии, Молдовы и Украины.

Во-вторых, белорусская экономика тесно связана кооперационными связями с российской, разрыв которых сулил быструю деградацию производственного потенциала и обнищание населения. Малый объем национального рынка при слабости мирохозяйственных связей (которая была следствием не только отсутствия реальной возможности заключения прямых внешнеторговых и внешнеполитических сделок в советский период, но и прежде всего конъюнктурными и структурными контрастами белорусской экономики по отношению к мировой) обрекали на провал шоковые рыночные реформы, которые предлагались в качестве радикального лекарства.

В связи с этим Беларусь развивала экономику, мобилизуя ограниченные ресурсы на точечной модернизации действующих производств и создании новых, при этом обеспечивая постепенную либерализацию государственного регулирования. Органично и последовательно. На начальном этапе в Беларуси были созданы производства, компенсирующие разрыв хозяйственных связей после развала СССР, зерноуборочных комбайнов в частности. По мере усиления позитивных тенденций, роста резервов страна постепенно отказывалась от изживших себя практик, таких, например, как жесткое ценовое регулирование.

Адаптационный период продлился примерно до середины первого десятилетия нынешнего века. Экономика приспособилась к работе в рыночных условиях. Европейский союз, интегрировав в свой состав граничащие с нашей страной Польшу, Латвию и Литву, закрепил экономический и политический водораздел в Европе, что окончательно утвердило роль России как главного стратегического союзника. С учетом этого страна приступила к масштабной модернизации производственно-экономического потенциала, опираясь на договоренности о создании Союзного государства и прорабатывавшийся проект создания Единого экономического пространства (которое, кстати, должно было включать и Украину). Опора была сделана на местные ресурсы и инновации. Крупнейший проект по модернизации - государственная программа возрождения и развития села на 2004-2010 годы. Ее реализация гарантировала продовольственную безопасность, наращивание экспорта, повышение престижа сельского образа жизни. Переоснащению подверглись деревообрабатывающая отрасль, промышленность строительных материалов, металлургия, предприятия машиностроительного комплекса, энергетика.

С накоплением капитала все более амбициозным стал негосударственный сектор, который по объему владения коммерческими активами еще в позапрошлой пятилетке обогнал государственный бизнес. Создаваемые в Беларуси предприятия на основе государственно-частного партнерства соответствуют передовому мировому уровню. Это Несвижский завод детского питания, Миорский металлопрокатный завод, аккумуляторный завод в Бресте, машиностроительные предприятия холдинга "Салео" и прочие. Экономическое развитие имеет выраженный социальный характер, так как целевые параметры прямо включают рост количества создаваемых высокооплачиваемых рабочих мест, стимулируют выравнивание развития регионов.

В целом парадигма государственной экономической политики показала свою жизнеспособность, особенно в условиях, требующих принятия решений мобилизационного характера. Белорусский ВВП по паритету покупательской способности на душу населения среди стран СНГ уступает только показателям России и Казахстана, у которых несопоставимо большее влияние имеет добыча и торговля дорогостоящими ископаемыми продуктами. Например, добыча нефти в Казахстане по итогам прошлого года превысила 85 млн т (с учетом газового конденсата) при населении 18,9 млн человек.

Среди посулов, которыми беглые политики привечают граждан к идее новой Беларуси, есть и экономические. Обещают и европейские зарплаты, и дешевые кредиты, и защиту бизнеса от произвола властей. Условием благоденствия должна стать "ликвидация режима", после которой манна небесная и золотой дождь разом усыплют нашу землю - под Беларусь разработают новый план Маршалла, завалят инвестициями. Все сразу заживут свободно, богато и счастливо.

При этом предполагается, что люди не должны задавать уточняющих вопросов, как будет работать новая экономика. Например, таких: западная финансовая помощь будет безвозмездна, бесплатна или под рыночный процент, какие новые механизмы привлечения инвестиций обеспечат их прирост, будет ли реальное открытие западными странами своих рынков (а не как для Украины), какие новые производства предполагаются и где будут созданы, сохранятся ли флагманы экономики в государственной собственности, а если будет приватизация, то на каких принципах, какова судьба участия Беларуси в ЕАЭС, страны которого составляют костяк основных торговых партнеров?

Это, конечно, не полный перечень того, что можно спросить, но не получить внятных ответов. Увещевания новой оппозиции создают впечатление, что лучшая жизнь должна наступить по щучьему велению: не надо работать, заниматься организацией производства и сбыта, формировать и выполнять финансовые планы - кто-то должен это сделать за белорусов. Но так не бывает. Никакой добрый дядя не придет, чтобы взять на свое содержание белорусский народ. Только устойчивый экономический рост является источником повышения благосостояния. От результатов нашего с вами труда зависит будущее.

Препятствий для повышения деловой активности нет. В стране приняты серьезные стимулирующие меры, особенно в инновационной сфере. Так, административные процедуры по регистрации и ведению бизнеса постоянно упрощаются. Сервисы организованы по принципу одного окна, увеличивается количество процедур, реализуемых дистанционно с помощью цифровых кабинетов. Контрольные мероприятия сокращены до минимума. Налоговая нагрузка сохраняется в пределах 26% по отношению к ВВП (для сравнения: в Швеции она составляет около 45%). При этом в Беларуси предоставляются секторальные, территориальные и инвестиционные налоговые преференции, позволяющие создать комфортную фискальную среду развивающемуся бизнесу. Для инвесторов предусмотрены дополнительные льготы в белорусских СЭЗ, в том числе соответствующие режиму свободной таможенной зоны.

Государственное участие в экономике, которое критикуется оппонентами, - не прихоть государственной власти, а прагматичная позиция, обеспечивающая сохранение рабочих мест, инновационных драйверов и социальную справедливость при развитии производственных активов с задействованием бюджетных ресурсов. Многими "рыночниками" государственное участие в промышленном и банковском капитале зарубежных стран почему-то не замечается, хотя такая практика не является исключением ни для восточной институциональной матрицы, ни для западной. Например, государство через аффилированные структуры владеет долями в уставном капитале концерна Toyota и компании Renault.

Вообще, бросаться с нападками на все белорусское - отличительная черта новоявленной оппозиции. Признаки этой "болезни" у отдельных ее представителей проявлялись еще в бытность их нахождения у власти. Можем вспомнить публичные претензии одного к качеству белорусских тракторов, продвижению которых он должен был содействовать. Отсутствие экономического патриотизма давно стоило бы карьеры чиновнику в любой демократической стране. Профсоюзы подвергли бы полной обструкции, так как гонения на отечественное сродни лишению работы своих граждан.

В прошлом году эти господа, поправ интересы общества и государства, махнув на закон, позволили себе уже призывы к санкциям, политическим забастовкам, неуплате налогов, обескровливанию банковской системы.

Белорусы, конечно, толерантны. И это наша отличительная черта не всегда резонирует с общественными интересами. Недобросовестные глашатаи перемен долгое время эксплуатировали терпимость сограждан, призывая разрушать дом, в котором мы все живем. Не получая должного отпора непосредственно от людей, питали себя иллюзией поддержки своих идей в обществе.

Мы положились на гиперответственность государства, ограничиваясь выражением своего волеизъявления на выборах, искренне полагая, что государственные и общественные структуры созданы, чтобы быть надежными проводниками и защитниками наших интересов. Но этого, очевидно, уже недостаточно - демонстрация гражданской позиции широких народных масс объективно необходима для защиты государства от посягательств на его устои.

Опыт цветных революций, прокатившихся по постсоветскому пространству и арабскому миру, говорит о том, что участие 2-3% населения страны в радикальных акциях может опрокинуть слабое государство, если народное большинство безучастно или пассивно в отстаивании конституционного строя. Показательным примером келейного разрушения страны является распад СССР, несмотря на результаты всесоюзного референдума.

Один из главных позитивных итогов прошлогодних событий - белорусский народ встал на защиту своего настоящего и будущего от внешних и внутренних посягательств на волне попыток разрушения белорусского государства. Неприятным сюрпризом для радикальной оппозиции стала активизация народного обсуждения перспектив совершенствования общественного устройства на диалоговых площадках, которые предшествовали проведению Всебелорусского народного собрания в феврале текущего года. По всей стране состоялось около 1,6 таких мероприятий, на которых выработано 17 тыс. предложений по развитию страны. Профсоюзы смогли за 5 дней собрать более миллиона подписей своих работающих членов с призывом к органам Европейского союза о прекращении санкционного давления.

Размеренная и предсказуемая жизнь привела к тому, что мы просто не знали, где можем споткнуться, соответственно не удосужились подстелить соломку. В частности, сегодня наше избирательное законодательство не накладывает ограничений на участие в выборах Президента Республики Беларусь для лиц, в отношении которых ведется следствие по подозрению в совершении тяжких преступлений. Теперь такие пробелы высвечены и оперативно устраняются законодателями.

Как неоднократно отмечал глава государства, всплеск деструктивной активности позволил мобилизовать государственный аппарат. Чиновники должны быть единой командой профессионалов, работающей на благо страны и государства. Лебедь, рак и щука априори неспособны эффективно взаимодействовать. Поэтому внимание к подбору кадров, их ответственному исполнению своих обязанностей усиливается, что, без сомнений, будет способствовать повышению эффективности госуправления, скажется на экономических результатах.

Более рельефно вырисовались внешнеполитические и внешнеторговые приоритеты. Стало ясно, руководство каких стран готово протянуть руку помощи, каких - безучастно наблюдать за попытками дестабилизировать ситуацию, каких - питать протестное движение, поддерживая и направляя ангажированных лидеров противостояния с задействованием политических и экономических возможностей, а также ресурсов проведения спецопераций. Приоритеты обеспечения национальной безопасности и критерии зарубежного сотрудничества будут скорректированы, чтобы не допустить подобного в будущем.

Понятно, что от Беларуси не отстанут, как и говорил Президент, потому что слишком высоки ставки. На кону, считаю, - глобальное лидерство, а не только судьба белорусской "демократии" и "последней диктатуры Европы".

Конечно, наш особый путь раздражает политический бомонд (чего только стоит белорусский подход к профилактике и борьбе с заболеваниями, вызванными новой коронавирусной инфекцией). Обладая кредитом народного доверия, глава белорусского государства принимает решения исключительно в интересах дела. Для отдельных лидеров такая стратегия - роскошь. Они вынуждены бороться за свои рейтинги, вкрапляя в политику элементы популизма и угодничества. Иные ради выравнивания пошатнувшегося рейтинга войны развязывали. Как показывает практика, и сейчас не прочь.

Но, убежден, внимание, которого удостоилась наша страна, связано с процессами, разворачивающимися на театре глобального противоборства. Такие оценки даются многими аналитиками.

Тем не менее кто-то может упрекнуть автора в необъективности: где Беларусь с ее долей в мировом ВВП, военно-техническим потенциалом и где мировое противоборство? Советовал бы с выводами не спешить.

Наверное, все, кто так или иначе осведомлен о противостоянии США и Китая, понимают его причины. На кону - глобальное лидерство со всеми известными бонусами. Президент США Джо Байден в своем первом выступлении перед членами обеих палат конгресса сказал: "Мы находимся в состоянии конкуренции с Китаем и другими странами, чтобы победить в XXI веке". Комментарии излишни.

К деталям. Номинальный разрыв между первой и второй экономиками мира неуклонно сокращается. Наши китайские друзья в официальных выступлениях и научных публикациях подчеркивают, что Китай - вторая экономика мира. Немного лукавя, считаю. По объему экспорта и ВВП в оценке по паритету покупательной способности КНР - №1. Китай уже практически не уступает США в уровне технологических новаций. Внедрение искусственного интеллекта на базе технологий 5G и развитие собственной индустрии микросхем призвано окончательно поставить Китай на первое место пьедестала. Это сделают отличные кадры, которые страна целенаправленно готовила все последнее время, приглашая профессоров со всего мира, причем не только китайского происхождения. У США же - дефицит инженеров, который уже не компенсируется иммиграцией и скупкой стартапов (Китай это делает более активно).

США уже не могут в одиночку переиграть Китай. Единственный их шанс - мобилизовать мировое сообщество или авторитетные страны против Поднебесной. Учитывая репутацию США, аморальность методов их не остановит. Например, уже была попытка обвинить КНР в создании нового коронавируса, потребовав контрибуций и вселенских санкций.

Чтобы сдвинуть баланс сил в противостоянии в свою сторону, США могли бы опереться на костяк членов Содружества наций, в котором главенствует Великобритания (как известно, союзнические отношения Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии традиционно очень тесны). Выход Великобритании из Евросоюза, имеющего с Китаем тесные экономические связи, иногда трактуется именно в этом контексте. Тем более что Китай и Индия (важнейшая страна Содружества) имеют неурегулированные противоречия, что на руку США. Но вместо ожидаемого нарастания противоборства страны АСЕАН и Австралия, Индия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония заключили в ноябре 2020 года соглашение о всестороннем региональном экономическом партнерстве. То есть ряд стран Британского Содружества, а также традиционный союзник США - Япония - стали еще более тесно связаны с Китаем, который, без сомнений, будет играть в этом объединении главную роль. Это, конечно, не политический союз, но его состав красноречиво свидетельствует о признании ведущей роли КНР в современном мире (хотя, как известно, заключение несбалансированных союзов может быть и способом углубления взаимных противоречий).

Для Беларуси имеет значение, что параллельно США пытаются ослабить союзников Китая - Иран и Россию, - с которыми у КНР сформировались теснейшие экономические связи. Россия в противостоянии США и Китая является своеобразным балансиром. Если бы удалось ее склонить на американскую сторону, хотя бы нейтрализовать как важного игрока, то это было бы, вероятно, решающим ударом по интересам Китая. Для раскачивания ситуации используются все возможные методы и поводы. Потеря Беларуси - братской страны для Российской Федерации - нанесла бы ей чувствительное политическое поражение, ослабив авторитет власти и государства.

Поэтому без всякого преувеличения Беларусь - одна из стратегических высот в глобальном противостоянии. Как уже неоднократно было в истории, на нашем пространстве разворачиваются судьбоносные для мира баталии. Это вполне определенно следует из доклада "Новые возможности Джо Байдена в Беларуси", который несколько дней на рубеже января-февраля текущего года обсуждался такой небезызвестной структурой, как Атлантический совет.

Главное оружие из арсенала цветных революций - информационное давление: вранье, полуправда, тенденциозная интерпретация фактов для дискредитации власти. С целью разжечь праведный гнев, заставить поверить, что, когда падет режим, сразу наступит лучшая жизнь, вовлекая граждан в противоправную деятельность, призывая выходить на улицу.

Массовые мероприятия уже сами по себе опасны вне зависимости от цели (каждый может вспомнить и недавние и более отдаленные события, когда такие мероприятия сопровождались гибелью людей). А когда толпа агрессивна - проблемы неизбежны. Если они недостаточны для того, чтобы кипящий котел взорвался, конструкторы государственных переворотов ищут сакральную жертву, пускают в ход оружие, как это было в Киеве в 2013-2014 годах, когда на Майдане снайперы стали стрелять в украинцев, находящихся по обе стороны баррикад. Начиналось с печенья от Виктории Нуланд (ее опыт кондитерской благотворительности снова востребован Белым домом) и закончилось гибелью Небесной сотни, сожженными в одесском Дворце профсоюзов и погибшими в гражданском конфликте на Донбассе. Закончилось ли?

Сценарий, заготовленный для Беларуси, подобен всем остальным: как только заговорили о свободе и демократии - жди, что начнут либо бомбить, либо звать на штурм "Бастилии". Но попытка мятежа, ожидаемо, не удалась. Потому что избиратели, сопоставив результат выборов Президента с содержанием своего бюллетеня для голосования, не нашли подтверждения "нечестным выборам", что им активно пытались внушить.

Политтехнологи революции просчитались - поддержка Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко по-прежнему сильна. Рассчитывали на блицкриг, но многим пришлось зимовать в пенатах пенитенциарной системы, а не государственных кабинетах. В этой ситуации жаль молодых ребят, которые, не имея достаточного жизненного опыта, поддались призывам кукловодов и коллаборантов новой волны, стали разменной монетой в их большой игре, понесли в итоге суровое наказание. При этом основные действующие лица остаются безнаказанными, сидят на содержании зарубежных спецслужб и продолжают долбить, пробуя на прочность фундамент, на котором стоит Беларусь. Несмотря на бессмысленность затеянного предприятия, готовы бросать людей в жернова амбиций своих хозяев и собственных целей. Пока безнаказанными, скрываясь на территориях стран-интересантов ослабления и разрушения Беларуси.

Политикам стран, связанных с белорусскими псевдодемократами, сейчас не позавидуешь. Цели не достигнуты, явки провалены, правоохранители приобрели опыт реагирования на угрозы. Задержана группа заговорщиков, готовившая покушение на главу государства, активная роль в которой принадлежала фигуранту с паспортом США. Видеоряд с его признаниями не оставляет сомнений в серьезности намерений и подготовки.

Зарубежная риторика о необходимости "защиты" прав белорусского народа и освобождения "политзаключенных" не способна завуалировать цели и просчеты политиков, которые привели к обострению взаимоотношений с Беларусью. Можно, конечно, делать хорошую мину при плохой игре, но избирателям будет трудно объяснить, почему Литва, Польша, Украина и иже с ними были на стороне тех, кто был готов на политическое убийство: "Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты". Почему на их территориях все еще находятся люди, участвующие в подготовке мятежа? Почему Беларусь вынуждена была принять дополнительные меры по предотвращению военной угрозы, в том числе активизировав военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, одно упоминание которой вызывает беспокойство в европейских столицах? Почему доходные потоки белорусских товаров перенаправлены по альтернативным маршрутам?

Здесь уместно вспомнить крылатые слова Виктора Черномырдина: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Беларусь не присоединилась к поясу нестабильности по периметру России, а существенно сблизилась с Российской Федерацией по большинству направлений сотрудничества, в том числе экономического. То есть результат прямо противоположен целям кукловодов.

Ввязываться в конфликт без перспективы его выиграть - глупо. Если "эксперты" уверили заказчиков, что победа возможна - грош цена таким экспертам. Никаких шансов у мятежа не было. Но платить "гражданскому обществу" не перестали. Нет у них госконтроля за расходованием средств. Наш бы КГК уже взыскал за "неэффективное" использование. Такие траты, такие имиджевые издержки, такая тень на спецслужбы…

Неужто реакции на новую диспозицию не последует и будет продолжено нагнетание давления? Увидим в ближайшее время. Надеюсь, выводы все же будут сделаны. Беларусь неоднократно посылала сигналы, что не заинтересована в эскалации ситуации. И это ни в коем случае нельзя считать проявлением слабости - профессионализм и цивилизованное отстаивание интересов. Хотя при необходимости готова адекватно ответить на все угрозы.

Санкционное давление на Беларусь, безусловно, негативно влияет на экономику. Особенно на коротком временном отрезке, когда рушатся наработанные годами связи и обязательства. Но, во-первых, декларируемых целей оно не достигнет. Вводимые, подчеркну, без суда и следствия карательные меры как средство принудить к назначению новых выборов или повлиять на судебные решения в отношении нарушивших закон лиц бесперспективны. Это прекрасно известно их инициаторам.

Принимая ограничительные меры, Евросоюз и США должны понимать, что таким образом снижают привлекательность эмитируемой валюты для международных расчетов. Тем более в качестве альтернативы есть, например, китайский юань (цифровой в том числе) - денежная единица страны, которая категорически против санкций.

Во-вторых, ограничительные меры имеют мобилизационный характер, подталкивая к налаживанию собственного производства, поиску альтернативных каналов поставки критически важных узлов и материалов, а также сбыта готовых продуктов. Например, сейчас прорабатывается вопрос о создании союзного кластера по микроэлектронике, куда войдет белорусский "Интеграл". В средне- и долгосрочном периоде санкции могут быть даже полезны.

В-третьих, введение санкций нарушает целый ряд норм международного права, в том числе положения небезызвестного Будапештского меморандума. Складывается парадоксальная ситуация: право нарушается, чтобы добиться "соблюдения права". Это дает повод задуматься о необходимости белорусского участия в международных инициативах и договорах, накладывающих обязательства, но ничего не предоставляющих взамен.

Само по себе поощрение попытки реализации цветной революции - уже давление на экономику. Ответом на риски стали прежде всего трудности с доступом на международные финансовые рынки. Негативные экономические ожидания населения и субъектов хозяйствования привели к выводу части средств из банков, повышению спроса на иностранную валюту. Но это не спровоцировало коллапс, хотя давление на валютный рынок было гораздо больше, чем в 2010-2011 годах, после которого последовала девальвация. За прошлый год американский доллар вырос к белорусскому рублю на 22%, но соотношение с российским рублем практически не изменилось, а это важнее для нашей экономики. Сейчас ситуация нормализовалась, сберегательный процесс восстанавливается.

Трудности финансово-кредитного плана повлияли на инвестиционную активность. Но не критично и не по всем направлениям. Например, ввод жилья увеличился за I квартал к аналогичному периоду прошлого года на 112%. Это ответ на надуманную проблему, что скоро все умные и высокооплачиваемые уедут. Эмигрантам ведь строящееся жилье здесь не нужно, правда?

Итак, апокалиптические прогнозы для белорусской экономики не сбылись. Деструктивная политическая активность не привела к разрушительным последствиям и с учетом угасания не окажет существенного влияния на экономическое развитие. Тем не менее негативные ожидания населения, ухудшение социальных настроений как реакция на пандемию и проявления общественно-политической нестабильности отрицательно сказались на потребительском поведении и накоплении. Разрушение - процесс быстрый, созидание требует времени. Для возвращения к модели поведения домохозяйств 2019 года потребуется не один месяц. Это не значит, что нас ждет стагнация или рецессия. Рост национального хозяйства обеспечит улучшение ценовой конъюнктуры на мировых рынках, восстановление мировой экономики, ввод объектов, строительство и пусконаладочные работы на которых завершаются (БНБК, линия по производству картона на Добрушской бумажной фабрике, второй энергоблок БелАЭС, Петриковский ГОК и т.д.), а также наращивание производства на новых предприятиях.

Но экономика могла бы сегодня чувствовать себя гораздо лучше. Оценить потери от нападок на наше государство еще предстоит. И внешнее давление еще не прекратилось.

Поэтому в этой ситуации важно сохранить и укрепить доверие к государству, проводимой экономической политике. Беларусь - наш общий дом. Трудно обеспечить его устойчивость, тепло и достаток в нем, если даже один угол подтачивают вредители.

Для создания условий экономического развития, роста крайне важно отодвинуть политическую повестку жизни нашего общества на второй план. Это в полной мере не могут сделать ни СМИ, ни институты государственной власти и управления, ни правоохранительные органы, ни политические партии и общественные организации. Спокойствие в стране зависит от осознания каждым белорусом ответственности за свою родину и ее будущее. От общественного согласия, которое невозможно без компромиссов. От принятия воли большинства и уважения конструктивной позиции меньшинства. От готовности заменить навязанные штампы собственным критическим осмыслением механизма деструктивной протестной активности. От понимания последствий ее сохранения.

Реальная почва для достижения общественного согласия в Год народного единства - конституционный диалог, который призван учесть запрос на перемены. Он уже идет, ориентировочные даты референдума по новой редакции Конституции определены.

Общество дорого заплатило за то, чтобы политический процесс вернулся в правовое русло. Альтернатива несравнимо дороже. Безусловно, найдутся те, кто продолжит отрабатывать печеньки. Но в отсутствие социальной базы их потуги обречены на провал.

В интересах нашего процветания.

Валерий БЕЛЬСКИЙ, помощник Президента Республики Беларусь, доктор экономических наук.-0-