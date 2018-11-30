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Что, если работник часто ходит на больничный или заболел в отпуске - отвечает адвокат

Общество 30.11.2018 | 17:44
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Фото из архива
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Сезон гриппа и простуды вот-вот начнется. И мы чаще обычного будем вынуждены обращаться к медикам за листками нетрудоспособности, или больничными, как их называют в народе. О том, как болеть по правилам, расскажут адвокаты юридической консультации Бобруйска Александра Латышева, Светлана Романенко, Алина Баянова и Анастасия Кравцова в очередном материале совместного проекта Белорусского телеграфного агентства и Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Мама находится в декрете или на больничном по причине болезни (женщина находится дома). Может ли папа в этом случае взять больничный лист на старшего ребенка?

Если мать, отец, усыновитель (удочеритель), опекун, попечитель находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет или не работают, листок нетрудоспособности по уходу за этим ребенком, а также за другими детьми в этой семье не выдается.

При этом следует знать, что если человек, находящийся в декрете, одновременно работает на условиях неполного рабочего времени или на дому, а также обучается, листок нетрудоспособности (справка) по уходу за больным ребенком выдается только ему.

С учетом этого, если мать заболевшего старшего ребенка находится в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, то отец не имеет права на получение листка нетрудоспособности по уходу за старшим ребенком.

В случае, если мама, не находящаяся в декрете, заболела и ей выдан листок временной нетрудоспособности, то отцу может быть выдан больничный по уходу за больным ребенком.

Может ли родитель, находящийся на больничном по уходу за ребенком, уехать с ним за границу на несколько дней? Ребенок проходит назначенное лечение, поликлинику посещает вовремя.

Может. Следует отметить, что закон не запрещает болеющим людям выезжать за границу. Однако в этой ситуации есть нюансы, а также соответствующие правовые последствия.

В случае выезда лица, осуществляющего уход, находящегося в периоде временной нетрудоспособности, за пределы республики, медицинский работник обязан внести в листок нетрудоспособности отметку "нарушение режима". Это повлечет за собой назначение пособия по временной нетрудоспособности в размере 50% от пособия, которое было бы назначено при отсутствии этой отметки.

Имеют ли право отказать в выдаче больничного при обращении в поликлинику не по месту прописки?

Нет, не имеют.

У ребенка состояние, требующее обследования. По его результатам врачи не нашли оснований для выдачи больничного. Как поступать в этом случае работающему родителю, чтобы ему не поставили прогул? Правильно понимаю, что единственным решением в подобной ситуации будет заранее взять отпуск без сохранения заработной платы?

Нет, неверно.

Согласно п.34 постановления Пленума Верховного суда Беларуси от 29 марта 2001 года №2 "О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде", прогул - это отсутствие работников на работе без уважительных причин в течение всего рабочего дня либо более трех часов в течение всего рабочего дня непрерывно или суммарно как на территории организации, так и на объекте вне территории организации, где они в соответствии с трудовыми обязанностями должны выполнять порученную работу.

Следует отметить, что перечень уважительных причин неявки на работу законодательством Беларуси не установлен. Этот вопрос решается в каждом конкретном случае нанимателем, а при возникновении разногласий - судом. На практике к уважительным причинам отсутствия на работе относят болезнь самого работника, непредвиденную необходимость ухода за заболевшим членом семьи, отсутствие с разрешения соответствующих должностных лиц нанимателя и т.д.

Доказывает факт прогула наниматель, и этот факт подтверждается в первую очередь табелем учета рабочего времени. Уважительность причин отсутствия на работе должен доказать работник.

В указанном случае, даже если вам не выдали листок временной нетрудоспособности, вы вправе предоставить нанимателю справку организации здравоохранения о том, что обращались за медпомощью. Эта справка будет являться документом, подтверждающим уважительную причину отсутствия на работе.

Есть ли разница в оплате больничных и больничных с ребенком?

Есть. Этот вопрос урегулирован положением о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденным постановлением Совета Министров от 28 июня 2013 года №569.

По общему правилу, пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 80% среднедневного заработка за первые 12 календарных дней нетрудоспособности. При этом есть основания для назначения пособия в размере 100%, 70%, а также 50% среднедневного заработка. А пособие по временной нетрудоспособности лицам, указанным в п.18.5 положения, назначается в размере 100% среднедневного заработка.

В этом пункте идет речь о лицах, осуществляющих уход за больным ребенком в возрасте до 14 лет при оказании медпомощи в амбулаторных условиях и за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет) при оказании медпомощи в стационарных условиях, за ребенком в возрасте до трех лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком, а также за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае его санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации.

Может ли мать взять больничный для ухода за больной совершеннолетней дочерью, которая получила серьезную травму и неспособна сама передвигаться?

Листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи выдается, если отсутствие ухода угрожает его здоровью или при наличии показаний для оказания медпомощи в стационарных условиях его невозможно госпитализировать. Больничный выдается человеку, который осуществляет уход. При необходимости он в этом случае выдается попеременно разным людям.

Листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи, достигшим 14-летнего возраста, выдается по решению врачебно-консультационной комиссии (ВКК) организации здравоохранения, оказывающей медпомощь в амбулаторных условиях, на срок до семи календарных дней по одному случаю острого заболевания (травмы), обострения хронического заболевания, в том числе проведения хирургического вмешательства.

Случаи, когда больничный по уходу за членом семьи, достигшим 14-летнего возраста, не выдается, указаны в п.45 инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, утвержденной постановлением Минздрава и Министерства труда и социальной защиты № 52/97.

С учетом этого, матери, осуществляющей уход за совершеннолетней дочерью, получившей травму, может быть выдан листок нетрудоспособности по решению ВКК организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Имеет ли право врач дать больничный дальнему родственнику семьи, если их несовершеннолетний ребенок заболел?

Как следует из инструкции, заболевший несовершеннолетний ребенок и родственник должны быть членами одной семьи и последний должен осуществлять уход за этим ребенком.

Понятие "семья" раскрыто в ст.59 Кодекса о браке и семье. Семья - это объединение лиц, связанных между собой моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усыновления. Ст.60 описывает отношения, определяющие близкое родство.

Следовательно, родственнику, не входящему в круг лиц близкого родства, при осуществлении ухода за несовершеннолетним ребенком листок нетрудоспособности не выдается.

Работник часто уходит на больничные. Может ли работодатель поинтересоваться в поликлинике обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности? Нарушено ли в этом случае законодательство о врачебной тайне?

Координацию работы по обеспечению обоснованной выдачи листков нетрудоспособности и справок в государственных организациях здравоохранения независимо от их ведомственной принадлежности осуществляют Минздрав, комитет по здравоохранению Мингорисполкома, управления здравоохранения облисполкомов, Фонд соцзащиты и его областные (Минское городское) управления.

При наличии сомнений в обоснованности выдачи листка временной нетрудоспособности наниматель на основании закона об обращениях граждан и юридических лиц имеет право обратиться в организацию здравоохранения, вышестоящую по отношению к организации, выдавшей листок нетрудоспособности, с письменным заявлением о проведении проверки правильности и обоснованности выдачи листка нетрудоспособности работнику.

Выдадут ли больничный работнику, заболевание или травма которого связаны или стали следствием употребления алкоголя? В каком размере будет начислено пособие по временной нетрудоспособности?

Да, такому работнику будет выдан больничный. Однако пособие в таком случае по временной нетрудоспособности назначается в размере 50% при заболевании или травме, причиной которого(ой) явилось потребление алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. При этом за первые шесть календарных дней временной нетрудоспособности пособие не назначается.

Как поступать, если заболел за границей, а долечиваться вернулся домой? Можно ли по возвращении получить листок нетрудоспособности и, соответственно, выплаты?

Необходимо обратиться в медицинское учреждение страны пребывания, получить документы, подтверждающие факт болезни. Впоследствии обратиться в медучреждение по месту жительства в Беларуси.

Медицинские документы организации здравоохранения и иные документы другого государства должны быть легализованы в установленном порядке с нотариально заверенным переводом на русский (белорусский) язык.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается со дня возникновения права на него, если человек обратился за ним не позднее шести месяцев после окончания периода освобождения от работы или иной деятельности в связи с временной нетрудоспособностью. Иначе говоря, если работник обратился в более поздние сроки после того, как был закрыт "больничный", пособие не назначается.

Как быть с болезнью во время оплачиваемого отпуска? Подлежат ли оплате те дни, когда человек находился на больничном? Будет ли продлен отпуск на время болезни, можно ли его вообще перенести?

Работникам, которые находятся в трудовом отпуске, пособия назначаются, если в этот период у них наступила временная нетрудоспособность. Исключения оговорены п.6 положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденного постановлением Совета Министров №569.

Трудовой отпуск в случае болезни продлевается (переносится) в порядке, установленном законодательством.

Работнику, который написал заявление на увольнение, предстоит обязательный срок отработки. Зачтут ли ему в период отработки время, проведенное на больничном?

Нахождение работника на "больничном" не препятствует его увольнению по собственному желанию по истечении срока предупреждения. Предполагается, что в рассматриваемом вопросе речь идет об увольнении работника по собственному желанию.

Трудовым кодексом определено, что работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом нанимателя письменно за один месяц. Месячный срок предупреждения является календарным и начинается на следующий день после календарной даты подачи заявления.

В период срока предупреждения у работника может возникнуть временная нетрудоспособность, подтвержденная листком нетрудоспособности, которая не прерывает течение срока предупреждения, поскольку срок предупреждения об увольнении и период временной нетрудоспособности никакой взаимосвязи не имеют.

Удерживаются ли алименты с больничного листа по временной нетрудоспособности?

Да, удерживаются. С пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, выплачиваемых по социальному страхованию, алименты взыскиваются только по судебному постановлению о взыскании алиментов.

Каков срок исковой давности для получения выплат по больничному?

Работники могут обращаться в комиссию по трудовым спорам или в установленных законодательными актами случаях в суд в трехмесячный срок со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своего права.

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здравоохранение, юридические службы
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