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Что изменится в Беларуси с 1 мая

Общество 01.05.2019 | 09:08
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Повысится тарифная ставка для бюджетников

Тарифная ставка - базовая величина, на основании которой устанавливается величина заработной платы для работников согласно присвоенным им разрядам.

В соответствии с постановлением Совмина №214, с 1 мая тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников в бюджетных организациях и приравненных к ним повышается с Br35,5 до Br36,4.

Новые размеры БПМ и МПБ

С 1 мая в расчете на месяц бюджет прожиточного минимума установлен в размере Br224,02. Новый БПМ трудоспособного населения равняется Br249,98, пенсионеров - Br171,38, студентов - Br216,97, детей в возрасте до 3 лет - Br143,09, детей от 3 до 6 лет - Br197,42, детей от 6 до 18 лет - Br242,9.

Также в Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава. Они будут действовать по 31 июля 2019 года. Так, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек составит Br363,46, для молодой семьи из трех человек - в размере Br395,5; трудоспособного населения - Br467,24; пенсионеров - Br364,27; студентов - Br344,64; детей в возрасте до 3 лет - Br294,66; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br384,72; детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br394,75.

Детские пособия

Рост БПМ в среднем на душу населения влечет увеличение размера пособий на детей: при рождении ребенка (первого ребенка - 10 БПМ, второго и последующих детей - 14 БПМ); по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (1 БПМ); на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (0,5 БПМ), на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (0,5 БПМ, 0,7 БПМ), на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (0,7 БПМ).

Кроме того, больше станет размер пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ. Изменение размера БПМ также повлияло на расчет средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по заработной плате. Теперь наниматели должны бронировать в расчете на одного работника Br374,97.

Пенсии

В соответствии с указом Президента от 23 апреля 2019 года №156 "О повышении пенсий" с 1 мая в Беларуси вырастут трудовые пенсии. Их средний размер теперь составит Br411,5, средний размер пенсии по возрасту - Br418,4. Однако процент увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.

Указанные надбавки, повышения и доплаты, а также минимальные трудовые и социальные пенсии пересчитываются с 1 мая, но уже в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Так, минимальный размер пенсии по возрасту (с учетом доплаты) составит Br229,05. Социальные пенсии разным категориям людей с инвалидностью варьируются от Br168,02 до Br246,42, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста (которые не получают трудовую пенсию) будут выплачивать Br112,01.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров составит для людей в возрасте 80 лет и старше Br56,01, для людей в возрасте от 75 до 80 лет - Br42,01. Надбавка для инвалидов первой группы составит Br56,01, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - Br28,01. Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий).-0-

Пенсионерам с 1 мая предоставят скидку на проезд в электричкахПенсионерам с 1 мая предоставят скидку на проезд в электричках
Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. Это предусмотрено указом №176 от 29 апреля 2011 года "О государственной поддержке пенсионеров".

Повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 мая повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 25 апреля 2019 года №262.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $97,4 до $104,6 за 1 т. В таком же размере будет пошлина на мазут и нефтяной битум.

Пошлина на прямогонный бензин вырастет с $53,5 до $57,5 за 1 т, на товарные бензины - с $29,2 до $31,3 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $31,3 за 1 т (была $29,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 апреля. Тогда они также были повышены.

Сжиженный газ в баллонах дорожает
Цена на сжиженный газ для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2 кг), 12 л (5 кг), 27 л (11,4 кг), реализуемый населению, с 1 мая установлена в размере Br1,11 за 1 кг.

Национальный аэропорт Минск меняет порядок досмотра ручной клади

Национальный аэропорт Минск с 1 мая внедряет системы автоматического возврата лотков в пунктах досмотра.

Теперь при прохождении досмотра вся ручная кладь будет помещаться в специально разработанные лотки и, как и прежде, отправляться на проверку в интраскоп. Досмотр ручной клади без использования лотка будет невозможен.

Пассажиры с ручной кладью, превышающей допустимые размеры, будут возвращены на стойку регистрации для сдачи багажа.

Как отметили в пресс-службе Национального аэропорта Минск, согласно требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта максимально допустимые размеры ручной клади составляют 56/45/25 см. "При этом у каждой авиакомпании свои размеры, что стоит учитывать пассажирам", - добавили в пресс-службе. В частности, у "Белавиа" они несколько меньше - 55/40/20 см.

В Национальном аэропорту также обратили внимание на то, что для особых категорий ручной клади, таких как, к примеру, балетные пачки и музыкальные инструменты, которые берут в ручную кладь, порядок досмотра остается прежним.

Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси

Среди сигарет ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман" на 5 копеек дорожают Pall Mall (Red, Blue, Silver, Azure, Nano Fresh, Nano Fusion). Также на 5 копеек поднимутся в цене сигареты Rothmans (Blue, Blue+, Azure, Azure+, Demi Click Amber, Demi Click Purple).

Что касается продукции ООО "Табак-инвест", то цены на сигареты не изменятся.

Из сигарет, ввозимых компанией "Беларусьторг", на 5 копеек подорожают L&M (Motion, Compact (синий), Blue Label (синий)), а также Marlboro Gold и Marlboro Red. Цены на сигареты Parliament Night Blue и Parliament Aqua Blue вырастут на 10 копеек.

"Энерго-Оил" также повышает цены на L&M (Motion, Compact (синий), Blue Label (синий)), Marlboro Gold и Marlboro Red на 5 копеек, Parliament Night Blue и Parliament Aqua Blue - на 10 копеек.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

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